إنفانتينو يُشيد بالتقدم المتواصل الذي تشهده أفريقيا في كرة القدم

وفي ختام اجتماع الاتحادات الأفريقية الأعضاء عشية انعقاد كونغرس FIFA الـ74 في العاصمة التايلاندية يوم الجمعة، قال إنفانتينو: "شكَّل اجتماع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في بانكوك فرصة عظيمة بالنسبة لي للتأكيد على التزام FIFA بتطوير اللعبة في قارة أفريقيا الجميلة والشغوفة بكرة القدم." وأردف قائلاً: "حضرت منافسات كأس الأمم الأفريقية في وقت سابق من هذا العام، وكذلك كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات، وكان التقدم المتواصل جلياً. يتوجب عليّ أيضاً أن أتوجه بالتهنئة إلى باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على الدور الرائد الذي يضطلع به في هذا الصدد. توجد في أفريقيا مواهب رائعة، وسنستمر بالاستثمار لخلق المزيد من الفرص الكروية للجميع." وقد شكّل الدوري الأفريقي لكرة القدم، الذي انطلق بنسخته الأولى هذا العام، دفعة كبيرة لكرة القدم للأندية على المستوى القاري، وتجلّى ذلك بالتطور الذي حققته المنتخبات ببلوغ المنتخب المغربي نصف نهائي كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ ليكون أول ممثل من القارة يبلغ المربع الذهبي، بينما تألقت لبؤات الأطلس في ظهورهن الأول في بطولة كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا FIFA™ العام الماضي وبلغن فيها أدوار خروج المغلوب إلى جانب فريقين آخرين ممثلين للقارة وهما جنوب أفريقيا ونيجيريا.