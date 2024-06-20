رئيس FIFA يعقد اجتماعاً مهماً للتركيز على الاستعدادات التنظيمية لكأس العالم 2026 FIFA™

اجتمع جياني إنفانتينو وكبار مسؤولي FIFA في مكتب FIFA بميامي لاستعراض التجهيزات لكأس العالم 26 FIFA™

كانت استعدادات المدن المستضيفة الست عشرة الأبرز على جدول أعمال الاجتماع

ستشهد النسخة الأكثر شمولاً من كأس العالم FIFA™ مشاركة 48 منتخباً عبر ثلاث دول هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة

اجتمع رئيس FIFA ومجموعة من أبرز مسؤولي FIFA وكأس العالم 26 FIFA في مكتب كأس العالم 26 FIFA™ بمدينة ميامي الأمريكية لمناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالنسخة التاريخية من الحدث الذي سيُشارك فيه 48 منتخباً وينطلق بعد عامين في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. وانضم إلى جياني إنفانتينو، نائب رئيس FIFA ورئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم فيكتور مونتالياني عبر الفيديو، بالإضافة إلى تواجد مسؤولين آخرين من FIFA في الاجتماع الذي تطرّق لجملة من القضايا التشغيلية مع بدء العد التنازلي للنسخة الأكثر شمولاً من كأس العالم FIFA™ بمشاركة 48 منتخباً وستنطلق بتاريخ 11 يونيو/حزيران 2026 في مكسيكو سيتي. وفي طليعة جدول الأعمال، تم استعراض استعدادات المدن الست عشرة المستضيفة (11 في الولايات المتحدة وثلاثة في المكسيك واثنين في كندا) وتطوّر العمل في الملاعب التي سيجري عليها عدد قياسي من المباريات والذي يبلغ 104 مباراة. ومن المواضيع الأخرى التي تم التطرّق إليها هي تأشيرة الدخول التي سيكون ملايين المشجعين بحاجة للحصول عليها للوصول إلى أمريكا الشمالية للاستمتاع بالحدث الأكبر في العالم لرياضة واحدة، بالإضافة إلى جوانب السلامة والأمن وانخراط الحكومات الوطنية والمحلية في التحضيرات.

وعن هذا الاجتماع، قال رئيس FIFA "عقدنا اليوم اجتماعاً بغاية الأهمية (بخصوص) الاستعدادات لكأس العالم FIFA 26 التي تمضي بشكل ممتاز، ولكن يتوجّب، بطبيعة الحال، مناقشة العديد من المواضيع فيما يتعلق بمختلف المدن المستضيفة."

وأضاف "إننا على دراية أنه لن يكون هناك ملعب وموقع تدريبي وفنادق فحسب في كل واحدة من هذه المدن المستضيفة، بل كذلك مناطق مناسبة للمشجعين ومهرجانات للمشجعين من كافة أرجاء العالم ستتقاطر إليها الجماهير من كافة أرجاء العالم للاستمتاع بالمباريات التي ستجري في هذه المدينة المستضيفة، وغيرها من مباريات كأس العالم (FIFA)."

وختم قائلاً "تتعامل المدن مع هذه المشاريع بطرق مختلفة تماماً، ولكن بنفس المستوى من الحماس، ونتطلّع لهذه الحالة من التنوّع التي تجعل كأس العالم (FIFA) وFIFA وكرة القدم تتوحّد لكتابة قصة نجاح كبيرة."

لن تكتمل القائمة الكاملة للمنتخبات المتأهلة إلا باستكمال بطولة FIFA للتصفيات الفاصلة بين المناطق القارية والتي تُعقد في مارس/آذار 2026. وقد تطرّق الاجتماع إلى الخيارات المحتملة لاستضافة هذه البطولة الفاصلة التي ستُشارك فيها ستة منتخبات (اثنان من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي ومنتخب واحد من كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا) ويجري التنافس فيها على آخر تذكرتي تأهل للنهائيات.