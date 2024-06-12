كأس العالم FIFA 26™ تنشر مواقع "الوطن بعيداً عن الوطن" للمنتخبات؛ الكشف عن المسارات المحتملة للدول المضيفة لتحقيق المجد

أصدر FIFA النسخة الأولى من كتيّب معسكرات الإقامة للمنتخبات عبر الإنترنت الذي يوضّح بالتفصيل مواقع التدريب المحتملة للمنتخبات وأماكن الإقامة

تسع مدن من أصل 16 مدينة مستضيفة هي مواقع محتملة لمعسكرات الإقامة للمنتخبات مما يُعزز نطاق البطولة التاريخية

تفصيل جدول المباريات، وتسليط الضوء على المسارات المحتملة لتحقيق المجد للدول المضيفة

أصدر FIFA النسخة الأولى من كتيّب معسكرات الإقامة للمنتخبات لكأس العالم 26 FIFA™ عبر الإنترنت، والذي يتضمّن قائمة بالمواقع التي قد تختار فيها المنتخبات المشاركة الـ48 تأسيس مكان إقامتها في "الوطن بعيداً عن الوطن" - المركز الذي سيسافرون منه لمبارياتهم الثلاث الأولى وحيث سيقضي اللاعبون والجهاز الفني والمسؤولون معظم وقتهم خلال مرحلة المجموعات في البطولة.

تعرض النسخة الأولى من كتيب معسكرات الإقامة للمنتخبات 24 موقعاً عالي الجودة. وعلى مدار الـ18 شهراً القادمة، ستزداد قائمة المعسكرات المحتملة، مع إضافة المزيد من الخيارات عبر كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. يوفّر الكتيب للمنتخبات خيارات متعددة للنظر فيها عند الاختيار النهائي، والذي سيتم اعتماده بعد القرعة النهائية لكأس العالم 26 FIFA. وستكشف القرعة، المرتقب إجراؤها في أواخر عام 2025، المناطق الجغرافية التي ستلعب فيها المنتخبات مبارياتها في مرحلة المجموعات، مما سيوّجه قراراتها فيما يتعلق بمواقع معسكر الإقامة الخاص بها.

ويأتي إطلاق النسخة الأولى من كتيب معسكرات الإقامة للمنتخبات في الوقت الذي ينشر فيه FIFA نسخة أكثر تفصيلاً من جدول مباريات البطولة، والذي تم الكشف عنه لأول مرة في فبراير/شباط من هذا العام. وأصبح الجدول الآن مرمزاً بالألوان ويسلّط الضوء على المسارات المحتملة للمنتخبات لتوجيه طريقها من مرحلة المجموعات إلى النهائي. وتُعتبر النسخة الجديدة من الجدول ذات أهمية خاصة بالنسبة للدول المضيفة - كندا والمكسيك والولايات المتحدة - التي يُمكنها الآن أن ترى بوضوح المسارات التي سيتعيّن عليها اتباعها إذا احتلت المركز الأول أو الثاني في مجموعاتها.

وقد تم إدراج تسع مدن خارج المدن المستضيفة في النسخة الأولى من كتيّب معسكرات الإقامة للمنتخبات وهي تشاتانوغا وسينسيناتي وغرين باي وإيرفاين ولويفيل وسانت لويس وسولت ليك سيتي وسان أنطونيو وويست فيلد. وقال هيمو شيرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في كأس العالم "حتى لو لم تكن المدينة ستستضيف المباريات، فإن المنتخب المُشارك الذي يأتي للبقاء يخلق رابطاً شخصياً قوياً مع البطولة للناس المحليين. حيث سيقومون باعتبار ضيوفهم على أنهم المنتخب الثاني لتشجيعه خلال البطولة، مما يُعزّز ربط المزيد من الأشخاص بكأس العالم FIFA." يقبل FIFA من مدن وبلدات أخرى عبر الدول المضيفة الثلاث التعبير عن اهتمامها باقتراح مرافق كمعسكرات إقامة محتملة لمنتخبات البطولة. ويمكن تقديم التعبير عن الاهتمام هنا، وسيتم إجراء تحديثات على الكتيّب في أواخر عام 2024 وطوال عام 2025.

كأس العالم FIFA 26™ - لائحة معسكرات الإقامة للمنتخبات (من يونيو/حزيران 2024)

المدينة موقع التدريب الفندق المعيّن أتلانتا مركز تدريب أتلانتا يونايتد جي دبليو ماريوت أتلانتا باكهيد أتلانتا جامعة كينيسو ستيت انتركونتيننتال باكهيد أتلانتا تشاتانوغا مدرسة بايلور ذا ريد هاوس سينسيناتي أف سي سينسيناتي يُحدد لاحقاً دالاس جامعة دالاس المعمدانية ويستن دالاس داونتاون دالاس استاد أف سي دالاس رينيسانس دالاس في بلانو ليغاسي ويست دالاس جامعة دالاس فندق أومني لاس كوليناس دالاس-فورت وورث جامعة تكساس كريستيان فندق شيراتون فورت وورث داونتاون غرين باي لامبو فيلد لودج كوهلر غوادالاخارا تشيفاس فيردي فالي فندق هارد روك غوادالاخارا إنديانا بوليس - ويست فيلد حرم غراند بارك الرياضي فندق رينسانس إنديانا بوليس نورث إيرفاين مجمع غريت بارك الرياضي ماريوت إيرفاين سبيكتروم كانساس سيتي مرفق تدريب كانساس سيتي كارنت فندق كانساس سيتي - ذا أنباوند كوليكشن من حياة كانساس سيتي مركز تدريب سبورتينغ كانساس سيتي فندق شيراتون أوفرلاند بارك في مركز المؤتمرات كانساس سيتي جامعة كانساس ستونهيل لورانس، مجموعة العلامات التجارية من ويندهام لويفيل لويفيل سيتي فندق أومني لويفيل مكسيكو سيتي سنترو دي ألتو رينديمينو إقامة في الموقع (سنترو دي ألتو رينديمينو) مكسيكو سيتي لا نويفا كاسا ديل فوتبول - تولوكا دوبل تري من هيلتون تولوكا مونتيري مركز تدريب رايادوس ذا ويستن مونتيري فالي فيلادلفيا فيلادلفيا يونيون فندق دو بونت سانت لويس جامعة سانت لويس فندق ماغنوليا سانت لويس سولت ليك سيتي مركز تدريب ريال سولت ليك مقر إقامة تدريب أكاديمية ريال سولت ليك سيتي سولت ليك سيتي جامعة يوتا حياة ريجنسي سولت ليك سيتي سان أنطونيو استاد سان أنطونيو فندق كيمبتون سانتو