مقر FIFA يستضيف قرعة تصفيات أوقيانوسيا لبطولة كأس العالم 26 FIFA™

تجري قرعة جميع أعضاء اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم (OFC) الأحد عشر في مقر FIFA بزيوريخ، قبل بطولة كأس العالم FIFA™ الأكثر شمولاً على الإطلاق
يُمكن لمنتخبات القارة الاستفادة من فرصة تأهل إضافية عبر بطولة التصفيات الفاصلة بين المناطق القارية والتي تُعقد في مارس/آذار 2026
سيتم بث القرعة مباشرة عبر موقع FIFA.com في الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت وسط أوروبا (7 صباحا بتوقيت غرينتش) يوم الخميس 18 يوليو/تموز
يشهد يوم الخميس 18 يوليو/تموز 2024 تعرُّف المنتخبات الـ11 المنضوية تحت مظلة اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم على تفاصيل التصفيات القارية سعياً لنيل إحدى بطاقات التأهل لبطولة كأس العالم 26 FIFA™ والتي ستكون النسخة الأكبر من العرس الكروي العالمي، إذ سيُشارك فيها 48 منتخباً. وإلى جانب ساراي باريمان، رئيسة قسم FIFA لكرة القدم للسيدات، سيسُاهم في مراسم القرعة التي تجري في مقر FIFA بمدينة زيوريخ السويسرية في الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت وسط أوروبا (7 صباحاً بتوقيت غرينتش/7مساءً بتوقيت نيوزيلندا) بطل كأس العالم 1998 FIFA ™ وأسطورة كرة القدم الفرنسية كريستيان كاريمبو، المولود في كاليدونيا الجديدة. يُمكن للمهتمين متابعة مراسم القرعة مباشرة هنا.
وبناءًا على التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola للرجال الذي صدر في يوليو/تموز 2024، ستتنافس المنتخبات الأربعة الأقل ترتيباً - ساموا وجزر كوك وساموا الأمريكية وتونغا - في المرحلة الأولى بنظام مباريات إقصائية خلال شهر سبتمبر/أيلول 2024 لتحديد المنتخب الوحيد منها الذي سينضمّ إلى السبعة الأفضل ترتيباً في منافسات المرحلة الثانية. وستشهد قرعة يوم الخميس كذلك تقسيم الدول الثمانية إلى ثلاثة أوعية، ليتم فرزها إلى مجموعتين تضمّ كل منها أربعة منتخبات، بحيث تبدأ القرعة بالسحب من الوعاء الثالث ثم الثاني ثم الأول. وسيواجه كل منتخب بقية منتخبات مجموعته لمرة واحدة في مباريات تجري خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، بحيث يتأهل متصدرا كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة. وفي مارس/آذار 2025، تتواجه الفرق الأربعة في مباراتي نصف نهائي (متصدر ترتيب المجموعة الأولى يواجه وصيف المجموعة الثانية، ومتصدر ترتيب المجموعة الثانية يواجه وصيف المجموعة الأولى). ثم يلتقي المنتخبان الفائزان في موقعة فاصلة لحسم هوية صاحب أول تذكرة تأهل مباشرة من أوقيانوسيا إلى كأس العالم في تاريخ البطولة. وسيتم بث جميع مباريات تصفيات أوقيانوسيا المؤهلة إلى كأس العالم FIFA 26 عبر FIFA+ في جميع أنحاء العالم بدءًا من سبتمبر/أيلول 2024. أما الخاسر في المباراة الفاصلة، فسيتأهل إلى بطولة FIFA للتصفيات الفاصلة بين المناطق القارية والتي قد تمنح أوقيانوسيا ممثلاً تاريخياً ثانياً في كأس العالم FIFA في كندا والمكسيك والولايات المتحدة في 2026.
توزيع الأوعية لقرعة المرحلة الثانية
الوعاء 1 نيوزيلندا جزر سليمان الوعاء 2 فيجي تاهيتي كاليدونيا الجديدة فانواتو الوعاء 3 بابوا نيوغينيا المنتخب المتأهل من المرحلة الأولى