اتحاد ساموا الأمريكية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ffas.as
العنوان
Pago Park,
P.O. Box 982413,
96799 PAGO PAGO
American Samoa
طرق التواصل
الهاتف: +684/644 7104
البريد الإلكتروني:footballamericansamoa@gmail.com
فاكس: +684/644 7102
التنظيم
President
Alex GODINET
Vice President
Sandra FRUEAN
General Secretary
Tavita TAUMUA
Treasurer
Amio LUVU-MAVAEGO
Technical Director
Ruben LUVU
National Coach Men
Ruben LUVU
National Coach Women
Ruben LUVU
Head/Director of the Referees Department
Sione MAU
Referee Coordinator
Sione MAU
Futsal Coordinator
Talalelei FAALAVAAU
تصنيف ساموا الأمريكية
تصنيف منتخب ساموا الأمريكية للرجال
تصنيف منتخب ساموا الأمريكية للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
186
ساموا
ساموا
896.78
187
ماكاو
ماكاو
896.62
188
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكية
890.97
189
لاوس
لاوس
889.62
190
منغوليا
منغوليا
889.16
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
147
أرمينيا
أرمينيا
1026.34
148
أنغولا
أنغولا
1021.87
149
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكية
1010.26
150
أوغندا
أوغندا
1007.21
151
كينيا
كينيا
1004.74
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد ساموا الأمريكية لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
تجاري
+FIFA تصبح المنصة الرسمية لمسابقات اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم على الصعيد العالمي
٢٨ فبراير ٢٠٢٤