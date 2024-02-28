اتحاد ساموا الأمريكية لكرة القدم

اتحاد ساموا الأمريكية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ffas.as

العنوان

Pago Park,

P.O. Box 982413,

96799 PAGO PAGO

American Samoa

طرق التواصل

الهاتف: +684/644 7104

البريد الإلكتروني:footballamericansamoa@gmail.com

فاكس: +684/644 7102

التنظيم

President

Alex GODINET

Vice President

Sandra FRUEAN

General Secretary

Tavita TAUMUA

Treasurer

Amio LUVU-MAVAEGO

Technical Director

Ruben LUVU

National Coach Men

Ruben LUVU

National Coach Women

Ruben LUVU

Head/Director of the Referees Department

Sione MAU

Referee Coordinator

Sione MAU

Futsal Coordinator

Talalelei FAALAVAAU

تصنيف ساموا الأمريكية

تصنيف منتخب ساموا الأمريكية للرجال
تصنيف منتخب ساموا الأمريكية للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
186
ساموا
ساموا
ساموا
896.78
187
ماكاو
ماكاو
ماكاو
896.62
188
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكية
890.97
189
لاوس
لاوس
لاوس
889.62
190
منغوليا
منغوليا
منغوليا
889.16

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
147
أرمينيا
أرمينيا
أرمينيا
1026.34
148
أنغولا
أنغولا
أنغولا
1021.87
149
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكية
1010.26
150
أوغندا
أوغندا
أوغندا
1007.21
151
كينيا
كينيا
كينيا
1004.74

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد ساموا الأمريكية لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد ساموا الأمريكية لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

The teams come out to the field. OFC's 2018 FIFA World Cup Russia Qualifier Stage 1, Match Day Two, American Samoa v Tonga, Loto-Tonga Soka Centre, Tonga, Wednesday 2nd September 2015. Photo: Shane Wenzlick / www.phototek.nz
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١٨ ديسمبر ٢٠٢٣
AUCKLAND, NEW ZEALAND - JULY 26: Jennifer Hermoso (2nd L) of Spain celebrates with teammates after scoring her team's second goal during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group C match between Spain and Zambia at Eden Park on July 26, 2023 in Auckland, New Zealand. (Photo by Hannah Peters - FIFA/FIFA via Getty Images)
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١٥ ديسمبر ٢٠٢٣
HAMILTON, NEW ZEALAND - FEBRUARY 18: Ex Waikato / New Zealand Football Players during the 2023 FIFA Women's World Cup Unity Pitch marketing activation at the Hamilton Lake Domain on February 18, 2023 in Hamilton, New Zealand. (Photo by Joe Allison - FIFA/FIFA via Getty Images)
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١٢ أغسطس ٢٠٢٣
PAGO PAGO, AMERICAN SAMOA - JULY 28: FIFA President Gianni Infantino and Football Federation American Samoa President Iuli Alex Godinet pose with with pennant at FFAS HQ as part of a visit to American Samoa during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 on July 28, 2023 in Pago Pago, American Samoa. (Photo by Elysha Samatua)
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٢٩ يوليو ٢٠٢٣
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