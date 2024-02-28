اتحاد تونغا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.tongafootball.to
العنوان
Loto Tonga Soko Center,
Valungafulu Road - 'Atele,
P.O. Box 852,
NUKU'LOFA
Tonga
طرق التواصل
الهاتف: +676/30 233
البريد الإلكتروني:ceo.tongafootball98@yahoo.com.au
فاكس: +676/30 240
التنظيم
President
Lord VEEHALA
Senior Vice President
Fetuu VEA
Vice President
Paula MAU
General Secretary
Lui AHO
Treasurer
Paula MAU
Media And Communication Manager
Soane PUA
Technical Director
Kilifi UELE
National Coach Men
Kilifi UELE
National Coach Women
Kilifi UELE
Chairperson of the Referees Committee
MAFI MOSESE
Head/Director of the Referees Department
Tevita VEA
Referee Coordinator
Tevita VEA
Futsal Coordinator
Milan JANKOVIC
تصنيف تونجا
تصنيف منتخب تونجا للرجال
تصنيف منتخب تونجا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
194
بروناي دار السلام
بروناي دار السلام
870.63
195
باكستان
باكستان
856.54
196
تونجا
تونجا
856.18
197
جزر الكايمن
جزر الكايمن
851.19
198
الصومال
الصومال
845.66
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
96
ماليزيا
ماليزيا
1213.21
97
السلفادور
السلفادور
1211.21
98
تونجا
تونجا
1211.20
99
إستونيا
إستونيا
1209.43
100
نيبال
نيبال
1208.42
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد تونغا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
تجاري
+FIFA تصبح المنصة الرسمية لمسابقات اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم على الصعيد العالمي
٢٨ فبراير ٢٠٢٤