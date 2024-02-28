اتحاد تونغا لكرة القدم

اتحاد تونغا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.tongafootball.to

العنوان

Loto Tonga Soko Center,

Valungafulu Road - 'Atele,

P.O. Box 852,

NUKU'LOFA

Tonga

طرق التواصل

الهاتف: +676/30 233

البريد الإلكتروني:ceo.tongafootball98@yahoo.com.au

فاكس: +676/30 240

التنظيم

President

Lord VEEHALA

Senior Vice President

Fetuu VEA

Vice President

Paula MAU

General Secretary

Lui AHO

Treasurer

Paula MAU

Media And Communication Manager

Soane PUA

Technical Director

Kilifi UELE

National Coach Men

Kilifi UELE

National Coach Women

Kilifi UELE

Chairperson of the Referees Committee

MAFI MOSESE

Head/Director of the Referees Department

Tevita VEA

Referee Coordinator

Tevita VEA

Futsal Coordinator

Milan JANKOVIC

تصنيف تونجا

تصنيف منتخب تونجا للرجال
تصنيف منتخب تونجا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
194
بروناي دار السلام
بروناي دار السلام
بروناي دار السلام
870.63
195
باكستان
باكستان
باكستان
856.54
196
تونجا
تونجا
تونجا
856.18
197
جزر الكايمن
جزر الكايمن
جزر الكايمن
851.19
198
الصومال
الصومال
الصومال
845.66

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
96
ماليزيا
ماليزيا
ماليزيا
1213.21
97
السلفادور
السلفادور
السلفادور
1211.21
98
تونجا
تونجا
تونجا
1211.20
99
إستونيا
إستونيا
إستونيا
1209.43
100
نيبال
نيبال
نيبال
1208.42

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد تونغا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد تونغا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

The teams come out to the field. OFC's 2018 FIFA World Cup Russia Qualifier Stage 1, Match Day Two, American Samoa v Tonga, Loto-Tonga Soka Centre, Tonga, Wednesday 2nd September 2015. Photo: Shane Wenzlick / www.phototek.nz
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إيما إيفانز: لا يمكنك أن تكوني ما لا تستطيعين رؤيته
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NUKU'ALOFA, TONGA - JULY 31: FIFA President Gianni Infantino meets with Prime Minister of Tonga Hu'akavameiliku as part of his visit to Tonga during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 on July 31, 2023 in Nuku'alofa, Tonga. (Photo by Kirk Corrie)
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