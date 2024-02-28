اتحاد ساموا لكرة القدم

اتحاد ساموا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.footballsamoa.ws

العنوان

Tuanaimato,

P.O. Box 1682,

APIA

Samoa

طرق التواصل

الهاتف: +685/299 93

البريد الإلكتروني:spetaia@gmail.com

فاكس: +685/278 95

التنظيم

President

Samuel PETAIA

Vice President

Fuata TAUTIAGA

Siaosi TAGIILIMA

General Secretary

Ronna LEE

Media And Communication Manager

Angela PAUGA

Technical Director

Ravinesh KUMAR

National Coach Men

Ravinesh KUMAR

National Coach Women

Juan CHANG

Head/Director of the Referees Department

Trina GAGO

Referee Coordinator

Malaetala SALANOA

تصنيف ساموا

تصنيف منتخب ساموا للرجال
تصنيف منتخب ساموا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
184
بوتان
بوتان
بوتان
913.02
185
جزر كوك
جزر كوك
جزر كوك
897.30
186
ساموا
ساموا
ساموا
896.78
187
ماكاو
ماكاو
ماكاو
896.62
188
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكية
890.97

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
103
لتوانيا
لتوانيا
لتوانيا
1204.42
104
بوليفيا
بوليفيا
بوليفيا
1203.09
105
ساموا
ساموا
ساموا
1202.69
106
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
1200.48
107
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكان
1200.08

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد ساموا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد ساموا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

The teams come out to the field. OFC's 2018 FIFA World Cup Russia Qualifier Stage 1, Match Day Two, American Samoa v Tonga, Loto-Tonga Soka Centre, Tonga, Wednesday 2nd September 2015. Photo: Shane Wenzlick / www.phototek.nz
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+FIFA تصبح المنصة الرسمية لمسابقات اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم على الصعيد العالمي
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
New Zealand have qualified for the Paris Olympics with a 11 - 1 win over Solomon Islands. Women's Olympic Football Tournament, Oceania Qualifier Final, Solomon Islands v New Zealand, FFS Football Stadium Apia, Samoa, Monday 19 February 2024. Photo: Shane Wenzlick / www.phototek.nz
كرة القدم للسيدات
الاستثمار يدفع زخم كرة القدم للسيدات عبر المحيط الهادئ
١٩ فبراير ٢٠٢٤
Panama's players celebrate their victory during the Concacaf Nations League quarterfinal second leg football match against Costa Rica at Rommel Fernandez Stadium in Panama City, on November 20, 2023. (Photo by ROBERTO CISNEROS / AFP) (Photo by ROBERTO CISNEROS/AFP via Getty Images)
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الأرجنتين تتشبث بالصدارة، وبنما تحقق قفزة عملاقة
٢١ ديسمبر ٢٠٢٣
HAMILTON, NEW ZEALAND - FEBRUARY 18: Ex Waikato / New Zealand Football Players during the 2023 FIFA Women's World Cup Unity Pitch marketing activation at the Hamilton Lake Domain on February 18, 2023 in Hamilton, New Zealand. (Photo by Joe Allison - FIFA/FIFA via Getty Images)
استراتيجية كرة القدم للسيدات
إيما إيفانز: لا يمكنك أن تكوني ما لا تستطيعين رؤيته
١٢ أغسطس ٢٠٢٣
APIA, SAMOA - JULY 30: FIFA President Gianni Infantino meets with the Deputy Prime Minister of Samoa Hon. Tuala Tevaga Iosefo Ponifasio at FMFM11 Government building as part of his visit to Samoa during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 on July 30, 2023 in Apia, Samoa. (Photo by Myka Stanley)
الرئيس
جاني إنفانتينو في زيارة تفقدية لمشاريع FIFA Forward بساموا
٣٠ يوليو ٢٠٢٣
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صقل المواهب الكروية في أوقيانوسيا
Palu Uhatahi-Tu’amoheloa from Tonga Football Association
الوقاية
دعمٌ غير مسبوق في مجال الوقاية أثناء بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™
KIGALI, RWANDA - MARCH 15: FIFA President Gianni Infantino (R) and FIFA Vice-President and OFC President Lambert Maltock during OFC Extraordinary Congress as part of the 73rd FIFA Congress at Marriott Hotel on March 15, 2023 in Kigali, Rwanda. (Harold Cunningham/FIFA)
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جياني إنفانتينو يهنئ رئيس اتحاد أوقيانوسيا قُبيل إعادة انتخابه بالتزكية
PARIS, FRANCE - FEBRUARY 27: FIFA President Gianni Infantino during meeting with FIFA Vice-President and OFC President Lambert Maltock at FIFA Paris Office on February 27, 2023 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
إنفانتينو يلتقي رئيس اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم في باريس
AUCKLAND, NEW ZEALAND - FEBRUARY 20: Group during the FIFA Forward 3.0 Workshop at Aotea Centre on February 20, 2023 in Auckland, New Zealand. (Photo by Fiona Goodall - FIFA/FIFA via Getty Images)
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AUCKLAND, NEW ZEALAND - OCTOBER 23: FIFA Strategic Meeting for Oceania MAs group photo at Cordis Hotel on October 23, 2022 in Auckland, New Zealand. (Photo by Chris Hyde - FIFA/FIFA via Getty Images)
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FIFA تنظم ورشة عمل لمساعدة كرة القدم في المحيط الهادئ على التخطيط لمستقبل أكثر إشراقاً