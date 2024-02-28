اتحاد ساموا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.footballsamoa.ws
العنوان
Tuanaimato,
P.O. Box 1682,
APIA
Samoa
طرق التواصل
الهاتف: +685/299 93
البريد الإلكتروني:spetaia@gmail.com
فاكس: +685/278 95
التنظيم
President
Samuel PETAIA
Vice President
Fuata TAUTIAGA
Siaosi TAGIILIMA
General Secretary
Ronna LEE
Media And Communication Manager
Angela PAUGA
Technical Director
Ravinesh KUMAR
National Coach Men
Ravinesh KUMAR
National Coach Women
Juan CHANG
Head/Director of the Referees Department
Trina GAGO
Referee Coordinator
Malaetala SALANOA
تصنيف ساموا
تصنيف منتخب ساموا للرجال
تصنيف منتخب ساموا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
184
بوتان
بوتان
913.02
185
جزر كوك
جزر كوك
897.30
186
ساموا
ساموا
896.78
187
ماكاو
ماكاو
896.62
188
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكية
890.97
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
103
لتوانيا
لتوانيا
1204.42
104
بوليفيا
بوليفيا
1203.09
105
ساموا
ساموا
1202.69
106
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
1200.48
107
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكان
1200.08
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد ساموا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
تجاري
+FIFA تصبح المنصة الرسمية لمسابقات اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم على الصعيد العالمي
٢٨ فبراير ٢٠٢٤