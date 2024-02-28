اتحاد كاليدونيا الجديدة لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fedcalfoot.com
العنوان
7 bis,
rue Suffren,
Quartier Latin,
Boîte postale 560,
99845 NOUMEA
New Caledonia
طرق التواصل
الهاتف: +687/272 383
البريد الإلكتروني:contact@fcf-org.nc
فاكس: +687/263 249
التنظيم
President
Gilles TAVERGEUX
Vice President
Edgar CUREAU
Noam TEIN
General Secretary
Olivier DOKUNENGO
Media And Communication Manager
Romain PAINBENI
Technical Director
Dominique WACALIE
National Coach Men
Johann SIDANER
National Coach Women
Gilles GARCIA
Chairperson of the Referees Committee
Gilles TAVERGEUX
Head/Director of the Referees Department
Joel GUILLERM
Referee Coordinator
Joel GUILLERM
Futsal Coordinator
Philippe JIANE
تصنيف كاليدونيا الجديدة
تصنيف منتخب كاليدونيا الجديدة للرجال
تصنيف منتخب كاليدونيا الجديدة للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
157
غويانا
غويانا
1018.14
158
أفغانستان
أفغانستان
1017.68
159
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدة
1008.92
160
بورتوريكو
بورتوريكو
1007.19
161
المالديف
المالديف
1003.48
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
106
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
1200.48
107
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكان
1200.08
108
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدة
1194.64
109
إندونيسيا
إندونيسيا
1179.93
110
جزر فارو
جزر فارو
1171.65
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد كاليدونيا الجديدة لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
تجاري
+FIFA تصبح المنصة الرسمية لمسابقات اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم على الصعيد العالمي
٢٨ فبراير ٢٠٢٤