اتحاد كاليدونيا الجديدة لكرة القدم

اتحاد كاليدونيا الجديدة لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fedcalfoot.com

العنوان

7 bis,

rue Suffren,

Quartier Latin,

Boîte postale 560,

99845 NOUMEA

New Caledonia

طرق التواصل

الهاتف: +687/272 383

البريد الإلكتروني:contact@fcf-org.nc

فاكس: +687/263 249

التنظيم

President

Gilles TAVERGEUX

Vice President

Edgar CUREAU

Noam TEIN

General Secretary

Olivier DOKUNENGO

Media And Communication Manager

Romain PAINBENI

Technical Director

Dominique WACALIE

National Coach Men

Johann SIDANER

National Coach Women

Gilles GARCIA

Chairperson of the Referees Committee

Gilles TAVERGEUX

Head/Director of the Referees Department

Joel GUILLERM

Referee Coordinator

Joel GUILLERM

Futsal Coordinator

Philippe JIANE

تصنيف كاليدونيا الجديدة

تصنيف منتخب كاليدونيا الجديدة للرجال
تصنيف منتخب كاليدونيا الجديدة للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
157
غويانا
غويانا
غويانا
1018.14
158
أفغانستان
أفغانستان
أفغانستان
1017.68
159
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدة
1008.92
160
بورتوريكو
بورتوريكو
بورتوريكو
1007.19
161
المالديف
المالديف
المالديف
1003.48

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
106
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
1200.48
107
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكان
1200.08
108
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدة
1194.64
109
إندونيسيا
إندونيسيا
إندونيسيا
1179.93
110
جزر فارو
جزر فارو
جزر فارو
1171.65

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد كاليدونيا الجديدة لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد كاليدونيا الجديدة لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

The teams come out to the field. OFC's 2018 FIFA World Cup Russia Qualifier Stage 1, Match Day Two, American Samoa v Tonga, Loto-Tonga Soka Centre, Tonga, Wednesday 2nd September 2015. Photo: Shane Wenzlick / www.phototek.nz
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+FIFA تصبح المنصة الرسمية لمسابقات اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم على الصعيد العالمي
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
HONIARA, SOLOMON ISLANDS - NOVEMBER 28: A view of the action during the Solomon Islands 2023 Pacific Games football match between on November 28, 2023 in Honiara, Solomon Islands.
التصنيف العالمي
FIFA يدعم دول المحيط الهادئ على العودة إلى الساحة الدولية
١٨ ديسمبر ٢٠٢٣
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التطوير
كرة القدم في كاليدونيا الجديدة: نمو قوي وطموحات كبيرة
٤ نوفمبر ٢٠٢٣
FIFA U-17 World Cup Indonesia 2023™ Draw - FIFA President's video message
الرئيس
رئيس FIFA يُشيد بعودة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA للزرنامة الكروية الدولية
١٥ سبتمبر ٢٠٢٣
ZURICH, SWITZERLAND - SEPTEMBER 15: A general view during the Final Draw for the FIFA U-17 World Cup 2023 Indonesia at HoF, Home of FIFA on September 15, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
كأس العالم تحت 17 سنة إندونيسيا 2023 FIFA™
قرعة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA 2023™ ترسم معالم الطريق لأبرز المواهب الصاعدة
١٥ سبتمبر ٢٠٢٣
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