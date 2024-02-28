اتحاد جزر كوك لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.cookislandsfootball.com
العنوان
Matavera Main Road,
P.O. Box 29,
AVARUA, RAROTONGA
Cook Islands
طرق التواصل
الهاتف: +682/28 980
البريد الإلكتروني:cifa@cisoccer.org.ck
فاكس: +682/28 981
التنظيم
Acting President
Moeroa TAMANGARO
Vice President
Junior ENOKA
Moeroa TAMANGARO
General Secretary
Allen PARKER
Treasurer
Teina SAVAGE
Media And Communication Manager
George ELLIS
Technical Director
Matt CAMPBELL
National Coach Men
Jess IBROM
National Coach Women
Tuka TISAM
Referee Coordinator
Rakesh VARMAN
تصنيف جزر كوك
تصنيف منتخب جزر كوك للرجال
تصنيف منتخب جزر كوك للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
183
بنغلاديش
بنغلاديش
916.75
184
بوتان
بوتان
913.02
185
جزر كوك
جزر كوك
897.30
186
ساموا
ساموا
896.78
187
ماكاو
ماكاو
896.62
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
111
الكونغو
الكونغو
1161.03
112
تاهيتي
تاهيتي
1160.79
113
جزر كوك
جزر كوك
1160.70
114
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
1158.26
115
كمبوديا
كمبوديا
1144.56
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد جزر كوك لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
تجاري
+FIFA تصبح المنصة الرسمية لمسابقات اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم على الصعيد العالمي
٢٨ فبراير ٢٠٢٤