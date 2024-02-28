اتحاد جزر كوك لكرة القدم

اتحاد جزر كوك لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.cookislandsfootball.com

العنوان

Matavera Main Road,

P.O. Box 29,

AVARUA, RAROTONGA

Cook Islands

طرق التواصل

الهاتف: +682/28 980

البريد الإلكتروني:cifa@cisoccer.org.ck

فاكس: +682/28 981

التنظيم

Acting President

Moeroa TAMANGARO

Vice President

Junior ENOKA

Moeroa TAMANGARO

General Secretary

Allen PARKER

Treasurer

Teina SAVAGE

Media And Communication Manager

George ELLIS

Technical Director

Matt CAMPBELL

National Coach Men

Jess IBROM

National Coach Women

Tuka TISAM

Referee Coordinator

Rakesh VARMAN

تصنيف جزر كوك

تصنيف منتخب جزر كوك للرجال
تصنيف منتخب جزر كوك للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
183
بنغلاديش
بنغلاديش
بنغلاديش
916.75
184
بوتان
بوتان
بوتان
913.02
185
جزر كوك
جزر كوك
جزر كوك
897.30
186
ساموا
ساموا
ساموا
896.78
187
ماكاو
ماكاو
ماكاو
896.62

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
111
الكونغو
الكونغو
الكونغو
1161.03
112
تاهيتي
تاهيتي
تاهيتي
1160.79
113
جزر كوك
جزر كوك
جزر كوك
1160.70
114
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
1158.26
115
كمبوديا
كمبوديا
كمبوديا
1144.56

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد جزر كوك لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد جزر كوك لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

The teams come out to the field. OFC's 2018 FIFA World Cup Russia Qualifier Stage 1, Match Day Two, American Samoa v Tonga, Loto-Tonga Soka Centre, Tonga, Wednesday 2nd September 2015. Photo: Shane Wenzlick / www.phototek.nz
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+FIFA تصبح المنصة الرسمية لمسابقات اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم على الصعيد العالمي
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إيما إيفانز: لا يمكنك أن تكوني ما لا تستطيعين رؤيته
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FIFA event during the FIFA Women's World Cup Australia New Zealand, Rydges Hotel, Wellington, Tuesday 25th July July 2023. Photo: Dave Lintott / www.phototek.nz
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صقل المواهب الكروية في أوقيانوسيا
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ZURICH, SWITZERLAND - NOVEMBER 29: Blerim Dzemaili, Draw conductor, Jaime Yarza, FIFA Director of Tournaments and Presenter, Adriano Del Monte during the FIFA World Cup Qatar 2022 OFC Preliminary draw in Zurich, Switzerland on November 29, 2021 in Zurich, Switzerland. (Photo by Alexander Scheuber - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
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