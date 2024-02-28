اتحاد تاهيتي لكرة القدم

اتحاد تاهيتي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ftf.pf

العنوان

751,

Rue Paul Bernière à Pirae,

Boîte postale 50358,

98716 PIRAE

Tahiti

طرق التواصل

الهاتف: +689/540954

البريد الإلكتروني:moeama.mugreig@ftf.pf

التنظيم

President

Thierry ARIIOTIMA

Vice President

Marc PLOTON

General Secretary

Maeva GRAFFE

Treasurer

Michel SCALLAMERA

Media And Communication Manager

Jacqueline TRAN VAN

Technical Director

Patrice FLACCADORI

National Coach Men

Samuel GARCIA

National Coach Women

Bernard CROLAS

Chairperson of the Referees Committee

Raimana TAUOTAHA

Head/Director of the Referees Department

Raimana TAUOTAHA

Referee Coordinator

Raimana TAUOTAHA

Futsal Coordinator

Flavien RAPARII

تصنيف تاهيتي

تصنيف منتخب تاهيتي للرجال
تصنيف منتخب تاهيتي للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
161
المالديف
المالديف
المالديف
1003.48
162
ميانمار
ميانمار
ميانمار
1000.46
163
تاهيتي
تاهيتي
تاهيتي
999.48
164
أندورا
أندورا
أندورا
998.00
165
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
990.61

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
110
جزر فارو
جزر فارو
جزر فارو
1171.65
111
الكونغو
الكونغو
الكونغو
1161.03
112
تاهيتي
تاهيتي
تاهيتي
1160.79
113
جزر كوك
جزر كوك
جزر كوك
1160.70
114
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
1158.26

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد تاهيتي لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد تاهيتي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

The teams come out to the field. OFC's 2018 FIFA World Cup Russia Qualifier Stage 1, Match Day Two, American Samoa v Tonga, Loto-Tonga Soka Centre, Tonga, Wednesday 2nd September 2015. Photo: Shane Wenzlick / www.phototek.nz
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+FIFA تصبح المنصة الرسمية لمسابقات اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم على الصعيد العالمي
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 17: Tearii Labaste of Tahiti celebrates after scoring goal with Teaonui Tehau of Tahiti during the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 Group B match between Spain and Tahiti at Dubai Design District Stadium on February 17, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Aitor Alcalde - FIFA/FIFA via Getty Images)
برنامج FIFA Forward
تاهيتي وتيهاو: طموح لامحدود
٢٢ فبراير ٢٠٢٤
MOSCOW, RUSSIA - AUGUST 28: A silhouette is seen of Philipp Borer of Switzerland as he warms up prior to the FIFA Beach Soccer World Cup 2021 Semi Final match between Football Union Of Russia and Switzerland at Luzhniki Beach Soccer Stadium on August 28, 2021 in Moscow, Russia. (Photo by Octavio Passos - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
الإعلان عن القوائم الرسمية للفرق المشاركة في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA الإمارات 2024 دبي™
٧ فبراير ٢٠٢٤
FAA'A,TAHITI - September 22: FIFA Secretary General Fatma Samoura arrives at Faa'a International Airport ahead of her visit to Tahiti on September 22, 2023 in Faa'a,Tahiti. (Photo by Ned Ah Tchoy/High Park)
تاهيتي
الأمينة العامة لـFIFA تختتم زيارتها إلى تاهيتي بحضور نهائي بطولة أوقيانوسيا للسيدات تحت 16 سنة
٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣
Tahiti's Festival des Iles is back with a bang
التطوير
مهرجان جزر تاهيتي يعود بقوة
٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣
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HAMILTON, NEW ZEALAND - FEBRUARY 18: Ex Waikato / New Zealand Football Players during the 2023 FIFA Women's World Cup Unity Pitch marketing activation at the Hamilton Lake Domain on February 18, 2023 in Hamilton, New Zealand. (Photo by Joe Allison - FIFA/FIFA via Getty Images)
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صقل المواهب الكروية في أوقيانوسيا
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جياني إنفانتينو يبدأ جولته في أوقيانوسيا من تاهيتي
PAPEETE, TAHITI - JULY 17: FIFA President Gianni Infantino presents a jersey to President of French Polynesia Moetai Brotherson during a meeting with President of French Polynesia Moetai Brotherson as part of his visit to Tahiti on July 17, 2023 in Papeete, Tahiti. (Photo by Simoné Forges Davanzati/FTF)
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رئيس FIFA يشارك في افتتاح مهرجان الجُزُر خلال زيارته إلى تاهيتي
KIGALI, RWANDA - MARCH 15: FIFA President Gianni Infantino (R) and FIFA Vice-President and OFC President Lambert Maltock during OFC Extraordinary Congress as part of the 73rd FIFA Congress at Marriott Hotel on March 15, 2023 in Kigali, Rwanda. (Harold Cunningham/FIFA)
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المنظمة
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