اتحاد تاهيتي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ftf.pf
العنوان
751,
Rue Paul Bernière à Pirae,
Boîte postale 50358,
98716 PIRAE
Tahiti
طرق التواصل
الهاتف: +689/540954
البريد الإلكتروني:moeama.mugreig@ftf.pf
التنظيم
President
Thierry ARIIOTIMA
Vice President
Marc PLOTON
General Secretary
Maeva GRAFFE
Treasurer
Michel SCALLAMERA
Media And Communication Manager
Jacqueline TRAN VAN
Technical Director
Patrice FLACCADORI
National Coach Men
Samuel GARCIA
National Coach Women
Bernard CROLAS
Chairperson of the Referees Committee
Raimana TAUOTAHA
Head/Director of the Referees Department
Raimana TAUOTAHA
Referee Coordinator
Raimana TAUOTAHA
Futsal Coordinator
Flavien RAPARII
تصنيف تاهيتي
تصنيف منتخب تاهيتي للرجال
تصنيف منتخب تاهيتي للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
161
المالديف
المالديف
1003.48
162
ميانمار
ميانمار
1000.46
163
تاهيتي
تاهيتي
999.48
164
أندورا
أندورا
998.00
165
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
990.61
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
110
جزر فارو
جزر فارو
1171.65
111
الكونغو
الكونغو
1161.03
112
تاهيتي
تاهيتي
1160.79
113
جزر كوك
جزر كوك
1160.70
114
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
1158.26
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد تاهيتي لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
تجاري
+FIFA تصبح المنصة الرسمية لمسابقات اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم على الصعيد العالمي
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
المنظمة
الإعلان عن القوائم الرسمية للفرق المشاركة في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA الإمارات 2024 دبي™
٧ فبراير ٢٠٢٤
تاهيتي
الأمينة العامة لـFIFA تختتم زيارتها إلى تاهيتي بحضور نهائي بطولة أوقيانوسيا للسيدات تحت 16 سنة
٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣