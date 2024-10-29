المباراة الإقصائية لكأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ FIFA تُبث مباشرة ومجاناً على منصة +FIFA

يتقابل الأهلي المصري والعين الإماراتي في القاهرة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول في الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي

سيُتوَّج الفائز بينهما باللقب الأول ضمن ألقاب بطولة كأس القارات للأندية FIFA™

سيتأهل بطل أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ إلى مرحلة كأس التحدي FIFA المقررة في ديسمبر/كانون الأول بالعاصمة القطرية الدوحة

ستنكشف مساء يوم الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول معالم بطل النسخة الأولى من منافسة كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ FIFA، التي تم إدراجها ضمن بطولة كأس القارات للأندية FIFA™، حيث ستبث منصة +FIFA مباشرة موقعة القاهرة التي ستدو رحاها بين الأهلي المصري بطل أفريقيا وضيفه العين الإماراتي المتربع على عرش الأندية الآسيوية.

وبالإضافة إلى تتويج الفائز بينهما باللقب الأول ضمن ألقاب مسابقة FIFA السنوية العالمية للأندية، التي تقام بنظام جديد اعتباراً من هذا العام، سيتأهل بطل أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ إلى المرحلة التالية من المنافسة، والتي يُطلق عليها كأس التحدي FIFA، حيث سيواجه الفائز بديربي الأمريكتين FIFA يوم السبت 14 ديسمبر/كانون الأول بالعاصمة القطرية الدوحة، على أن يتأهل بطل كأس التحدي FIFA إلى نهائي كأس القارات للأندية FIFA™ المقرر في الدوحة أيضاً يوم الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول، حيث سيلاقي ريال مدريد، الذي يشارك في المسابقة بصفته حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

يُذكر أن الأهلي المصري يخوض غمار كأس القارات للأندية FIFA™ باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024، حيث عزز رقمه القياسي القاري برفع رصيده إلى 12 لقباً في المسابقة الأبرز للأندية الأفريقية، وهو الذي يُعد من الفرق المتمرسة في المنافسات الدولية، علماً أنه يشارك للمرة العاشرة في مسابقة FIFA العالمية للأندية. إلا أن هذه المرة ستكون مختلفة عن سابقاتها، إذ ستتاح للعملاق المصري فرصة خوض مباراة من مباريات FIFA على أرضه وبين جماهيره، بفضل النظام المُعدَّل للبطولة، بعدما لعب جميع مبارياته السابقة ضمن المسابقة العالمية في بلدان أخرى.

من جهته، تأهل العين الإماراتي إلى كأس القارات للأندية FIFA™ بفضل تتويجه بدوري أبطال آسيا 2023-2024، علماً أنه افتتح مشواره في مسابقة FIFA العالمية بالفوز على أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا يوم 22 سبتمبر/أيلول الماضي في المباراة الإقصائية لأفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ FIFA، علماً أن الزعيم يتطلع إلى تكرار ملحمة عام 2018، عندما وصل إلى النهائي الذي خسره أمام ريال مدريد.

هذا وتشهد مسابقة كأس القارات للأندية FIFA™ مشاركة أبطال جميع الاتحادات القارية الستة، حيث تتيح فرصة مثالية لتطوير وتعزيز المنافسات الرياضية على الصعيد العالمي - قبل مسابقة كأس العالم للأندية FIFA™ بنظامها الجديد، والتي ستقام كل أربع سنوات اعتباراً من عام 2025.

ويأتي ذلك في إطار التزام رئيس FIFA بإقامة مباريات أكثر قيمة على الساحة العالمية، للأندية والمنتخبات على حد سواء، وذلك بهدف مساعدتها على النمو والتطور فنياً وتجارياً.

يُذكر أن مباراة ديربي الأمريكتين FIFA ستجمع بين باتشوكا، الفائز بنسخة 2024 كأس أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وبطل أمريكا الجنوبية لهذا العام - والذي ستتحدد هويته يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تاريخ إجراء نهائي مسابقة كوبا لبيرتادوريس.