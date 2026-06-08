La FIFA modère plus de 53 millions de publications et de commentaires pendant la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ grâce à son service de modération sur les réseaux sociaux

Cet outil de protection numérique, mis à la disposition de toutes les équipes participantes, a identifié plus de 7 000 000 publications potentiellement préjudiciables ou injurieuses

La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ a offert une plateforme sans équivalent afin de promouvoir certaines priorités à l’échelle mondiale, comme l’éducation, la santé, la paix et la lutte contre la discrimination

À l’approche de la finale entre l’Espagne et l’Argentine, les différentes campagnes menées par l’instance dirigeante du football mondial ont permis de toucher plus de 15,2 millions de visiteurs dans les stades, les FIFA Fan Festivals et autres festivités autour de la compétition

Alors que la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ s’apprête à connaître son dénouement avec la finale entre l’Espagne et l’Argentine au Stade de New York New Jersey, la FIFA poursuit les initiatives à retombées sociales positives déployées tout au long de la compétition. Celles-ci visent à laisser un héritage durable, notamment en luttant contre les propos discriminatoires, en élargissant l’accès à une éducation de qualité et en encourageant les enfants à adopter un mode de vie sain.

Le service de modération de la FIFA sur les réseaux sociaux, un outil numérique mis à la disposition des sélections, entraîneurs, joueurs et officiels participant aux compétitions de la FIFA, a permis de faire disparaître plus de 7 millions de publications et de commentaires potentiellement préjudiciables depuis le coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ le 11 juin, soit 14 fois plus que lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, où 470 000 publications et commentaires de ce type avaient été supprimés. La FIFA a également signalé et pris des mesures à l’encontre de 200 000 publications et commentaires injurieux ou menaçants. En comparaison, ce chiffre s’élevait à 19 600 lors de l’édition au Qatar en 2022™.

Au cours de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, l’équipe du service de modération de la FIFA sur les réseaux sociaux a passé en revue et traité plus d’un demi-million de messages détectés par l’IA ciblant les joueurs, les entraîneurs et les officiels. Plus de 15 000 de ces signalements ont été transmis en vue de mesures supplémentaires, et plus de 1 000 menaces particulièrement graves ont été signalées aux autorités compétentes, y compris celles chargées de l'application des lois. Depuis le début de la compétition, l’outil a également modéré plus de 53 millions de publications et de commentaires.

En outre, la FIFA a poursuivi ses efforts pour lutter contre les discours haineux dans le football, en mettant cette année davantage l’accent, dans le cadre de la campagne No Racism (« Non au racisme »), sur la sensibilisation aux actes et propos racistes et discriminatoires. À travers son slogan Listen, Stand Up, Show Up (« Écoutez, levez-vous, soyez là »), la campagne a encouragé fans et joueurs à prêter attention aux témoignages des personnes victimes de discrimination, à intervenir lorsque des incidents se produisent et à s’engager activement dans la lutte contre le racisme.

À l’occasion de la Journée internationale de la lutte contre les discours de haine, la FIFA, TikTok et la Ville d’Atlanta ont réuni un groupe d’élite composé de joueurs, de responsables politiques, de spécialistes des technologies et de figures locales au Centre national pour les droits civils et les droits de l’homme dans le cadre d’un événement de leadership éclairé autour de Stop Hate, Protect Football (« Arrêter la haine, protéger le football »). La lutte contre les discriminations a également été mise en avant lors des quatre matches disputés le 18 juin. À cette occasion, les équipes se sont échangé des fanions commémoratifs spéciaux, tandis que les écrans LED des stades relayaient le message de la campagne. Sur les réseaux sociaux, les contenus autour de la campagne No Racism ont généré plus d’un milliard de vues.

Cette année encore, le slogan Football Unites the World (« Le football unit le monde ») a été le message phare de la compétition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Placée sous le signe du pouvoir rassembleur du football, la campagne a mis en avant l’idée que tous les adeptes du ballon rond ont leur place dans la plus grande équipe du monde. Elle a également donné naissance à deux initiatives phares : Unite for Peace (« S’unir pour la paix ») et Unite for Education (« S’unir pour l’éducation »).

D’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 80 % des enfants dans le monde ne font pas suffisamment d’activité physique, alors qu’on estime à 60 le nombre de minutes d’activité physique quotidiennes nécessaires. Avec la campagne Be Active (« Soyez actifs ») , la FIFA a mis le football au service de la santé en encourageant de jeunes fans, inspirés par les exploits des joueurs sur le terrain, à chausser eux aussi les crampons. Leurs efforts ont ensuite été récompensés par les équipes elles-mêmes.

De San Diego au New Jersey, cette initiative a permis à de nombreux enfants de partager des moments inoubliables avec les joueurs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, à l’occasion d’ateliers exclusifs Be Active sous la forme de séances d’entraînement ouvertes au public. Plus de 1 100 enfants ont eu la chance de fouler les terrains aux côtés de leurs héros lors de séances organisées avec dix équipes participantes : l’Algérie, l’Autriche, la Colombie, Curaçao, la France, le Ghana, Haïti, le Mexique, l’Ouzbékistan et la Suisse. Au total, 56 204 spectateurs ont assisté aux séances des différentes équipes, au cours desquelles le message de la campagne Be Active a été partagé.

De plus, plus de 8 200 personnes ont profité de la FIFA Arena implantée dans l’emblématique Central Park de New York, dont plus de 5 000 enfants inscrits aux stages d’été de Street Soccer USA, où la campagne Be Active a également été mise en avant.

Cette compétition a également été l’occasion de présenter l’entraînement Be Active de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, aux côtés des mascottes officielles : Maple™, Zayu™ et Clutch™. Diffusé dans le monde entier à la télévision et sur les plateformes numériques, cet entraînement a aussi été déployé dans les écoles et les colonies de vacances des trois pays hôtes au moyen d’une boîte à outils numérique dédiée.

La campagne Unite for Education a mis en avant l’importance capitale de l’apprentissage par le sport, dans le cadre d’une initiative visant à récolter 100 millions de dollars américains au profit du Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation. La moitié des recettes sera reversée au programme FIFA Football for Schools (« FIFA Football pour les écoles ») , qui vise à élargir l’accès à une éducation de qualité et à des activités liées au football pour les enfants du monde entier.

Dans le même temps, la campagne Unite for Peace a contribué à promouvoir le dialogue, le respect et la cohésion au sein des communautés. Quatre pionniers à l’échelle mondiale ont été accueillis à Mexico dans le cadre du programme de volontaires de la Fondation FIFA à l’intention des responsables locaux, en reconnaissance de leur engagement à utiliser le football pour apporter des changements positifs.