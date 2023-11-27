Entraîneurs et joueurs autrichiens inspirent la jeunesse à Santa Barbara

L'équipe autrichienne en lice pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ a accueilli des centaines de supporters lors d'une séance d'entraînement

Les joueurs d'un club local ont participé à une séance d'entraînement de l'Autriche

Un événement qui s'inscrit dans le cadre de Be Active, une campagne de la FIFA et de l'OMS

Les jeunes joueurs d'un club de football californien ont vécu une expérience inoubliable en participant à une séance d'entraînement spéciale encadrée par l'équipe nationale autrichienne, leur offrant un aperçu de ce que représente la Coupe du Monde de la FIFA™. Les jeunes du centre de formation des moins de 15 ans du Santa Barbara Soccer Club ont eu l'opportunité de rencontrer joueurs et entraîneurs, d'observer la préparation de haut niveau et de participer à des activités footballistiques sur le terrain.

Des centaines de supporters ont été accueillis à une séance ouverte à tous au camp d'entraînement de l'équipe à Santa Barbara, en Californie, avant le premier match de l'Autriche contre la Jordanie, comptant pour le groupe J de la Coupe du Monde de la FIFA™, qui se déroulera au Bay Area Stadium de San Francisco le 16 juin. Cet événement s'inscrivait dans le cadre de la campagne BE Active organisée par la FIFA et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui encourage les enfants à pratiquer au moins 60 minutes d'activité physique par jour et promeut les bienfaits d'un mode de vie sain et actif. Des ballons Be Active, des affiches pédagogiques et une signalétique dédiée à l'événement ont permis de diffuser le message de la campagne.

Lancée en collaboration avec l'OMS en amont de la Coupe du Monde de la FIFA, 2022™, la campagne Be Active répond au constat que quatre enfants sur cinq dans le monde ne pratiquent pas suffisamment d'activité physique. En encourageant les enfants à être actifs au moins 60 minutes par jour, notamment par le football et d'autres formes d'exercice, cette initiative vise à promouvoir des modes de vie plus sains, plus heureux et plus actifs chez les jeunes du monde entier.

Les jeunes joueurs ayant participé à la séance d'entraînement suivent les programmes de développement Boys MLS Next et Girls Academy ASPIRE du Santa Barbara SC, qui contribuent à former la prochaine génération de talents. Après la séance, les enfants ont eu l'occasion de se faire photographier avec David Alaba, capitaine de l'équipe d'Autriche.

« C’est génial d’être ici sur le terrain de foot, de voir les enfants courir et s’amuser. C’est incroyable », a déclaré Tommy Gray, directeur du programme MLS Next au Santa Barbara SC. « Ils ont pris le temps de nous expliquer – nous sommes restés environ 40 minutes avec les entraîneurs, et j’ai même reçu quelques conseils. Voir un joueur de foot de classe mondiale à seulement trois mètres de soi, c’est incroyable. Hier, nous menions une vie normale, et aujourd’hui, ils sont là, à courir devant nous. »

D'autres équipes parmi les 48 participant à la Coupe du Monde de la FIFA™ la plus inclusive de tous les temps organiseront des activités dans leurs camps de base avant et pendant le tournoi.

La FIFA a également mis en ligne la vidéo d'entraînement Be Active spéciale Coupe du Monde de la FIFA 2026 afin d'aider les enfants à rester en forme. Sur l'air de GOALS, un morceau de l'album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 interprété par LISA, Anitta et Rema, cette séance d'entraînement encourage les jeunes à bouger davantage dans le cadre de leurs 60 minutes d'exercice quotidien.