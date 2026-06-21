FIFA World Cup™ Community Training Sessions bring players and local communities together

Plus de 56 000 invités ont été accueillis lors de 46 séances de formation communautaires.

Des activités variées destinées aux supporters, allant des ateliers « Soyez actifs » aux spectacles culturels, ont permis de créer des expériences dynamiques et inclusives partout en Amérique du Nord

23 communautés n’accueillant pas de matchs ont bénéficié de cette initiative

Les séances d'entraînement communautaires de la Coupe du Monde de la FIFA™, où les équipes participantes donnent aux supporters locaux la possibilité de les regarder s'entraîner, ont fourni une puissante démonstration de la capacité du football à unir, réunissant les joueurs visiteurs et les communautés locales dans une ambiance festive.

Chacune des 46 sessions a offert une expérience unique et mémorable, avec des activités variées allant des séances d'autographes et de photos avec les joueurs aux discours de bienvenue des entraîneurs, des personnalités et des autorités locales. Les supporters ont pu rencontrer les mascottes de l'équipe nationale, assister à la remise des maillots, à l'échange de fanions et recevoir divers cadeaux, tandis que les hymnes nationaux et les spectacles culturels ont contribué à l'atmosphère festive.

Au total, 56 204 invités – soit une moyenne de 1 222 par événement – ​​ont été accueillis dans un cadre convivial et stimulant, permettant aux équipes nationales d’échanger directement avec les supporters, les jeunes joueurs et les responsables locaux. L’initiative a également attiré 2 714 représentants des médias et a permis à 23 villes supplémentaires, ne participant pas à la Coupe du Monde de la FIFA, de s’impliquer dans le tournoi et de s’inspirer du sport le plus populaire au monde.

Ten teams – Algeria, Austria, Colombia, Curaçao, France, Ghana, Haiti, Mexico, Switzerland and Uzbekistan – hosted mini-training sessions designed to inspire the next generation and promote active lifestyles among children as part of the Be Active campaign. Launched in collaboration with the World Health Organization (WHO) ahead of the FIFA World Cup Qatar 2022™, the Be Active campaign responds to findings that four out of five children globally are not getting enough physical activity, and encourages them to aim for 60 minutes every day.

Dix équipes – l’Algérie, l’Autriche, la Colombie, Curaçao, la France, le Ghana, Haïti, le Mexique, la Suisse et l’Ouzbékistan – ont organisé des mini-séances d’entraînement destinées à inspirer la prochaine génération et à promouvoir un mode de vie actif chez les enfants, dans le cadre de la campagne Be Active. Lancée en collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en amont de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, la campagne Be Active répond au constat que quatre enfants sur cinq dans le monde ne pratiquent pas suffisamment d’activité physique et les encourage à viser 60 minutes d’activité physique par jour.

FIFA World Cup™ Community Training Sessions bring players and local communities together 03:50

« Les séances d’entraînement communautaires de la Coupe du Monde de la FIFA ont non seulement rapproché les supporters du jeu, mais ont aussi renforcé les liens entre les équipes et les communautés qui les accueillent », a déclaré Esther Whybra, responsable des services aux équipes de la FIFA. « En ouvrant des environnements d’entraînement et en favorisant les échanges culturels, cette initiative a créé des souvenirs impérissables et a confirmé que la Coupe du Monde de la FIFA est une fête qui dépasse largement le cadre du terrain. Cette expérience partagée entre les joueurs et les communautés locales réalise les rêves de nombreuses personnes, et c’est l’une des plus grandes récompenses pour notre équipe. »

Plusieurs moments mémorables ont marqué ces séances d'entraînement. L'entraîneur adjoint de Curaçao, Giovanni Franken, a commenté en direct les exercices d'entraînement au micro, offrant aux supporters un aperçu rare de la préparation d'une équipe de haut niveau. Par ailleurs, une cérémonie d'échange entre des représentants du gouvernement américain et de la Fédération tunisienne de football (FTF) a été suivie de la remise d'un chapeau traditionnel du nord du Mexique à l'équipe, symbole d'échange culturel. La fanfare de l'Université du Kansas (KU), les Marching Jayhawks, a interprété l'hymne national algérien en direct pour les joueurs, tandis qu'un groupe local a joué de la musique traditionnelle croate pour accueillir l'équipe nationale.