Un premier mini-terrain FIFA Arena inauguré dans Central Park, à New York

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a inauguré un mini-terrain FIFA Arena à Central Park ,aux côtés du maire de New York, Zohran Mamdani, et de la gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul

Le mini-terrain FIFA Arena restera installé à Central Park pendant toute la durée de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, proposant un accès gratuit ainsi que des activités destinées à plus de 5 000 enfants issus des cinq arrondissements de la ville et d’ailleurs

Une retransmission publique gratuite de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, le 19 juillet, réunira jusqu’à 50 000 personnes à Central Park sous l’égide de Global Citizen

La FIFA a vécu une journée historique à New York avec l’inauguration officielle à Central Park du premier des 26 mini-terrains FIFA Arena qui seront installés dans toute la ville, ainsi que la tenue d’une immense retransmission publique gratuite de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Ces deux annonces ont été faites lors d’une cérémonie organisée au Tavern on the Green, en présence du Président de la FIFA, Gianni Infantino, du maire de New York, Zohran Mamdani, de la gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, et du directeur général et cofondateur de Global Citizen, Hugh Evans.

Étaient également présents Betsy Smith, PDG du Central Park Conservancy, Alex Lasry, directeur général du Comité hôte New York-New Jersey, ainsi que la FIFA Legend George Weah. Ancien président de la République du Liberia et Joueur mondial de l’année de la FIFA en 1995, George Weah est également capitaine d’honneur du panel Voix des joueurs de la FIFA.

Les FIFA Legends Roberto Baggio, Marco Materazzi, Christian « Bobo » Vieri et Youri Djorkaeff ont également participé à l’événement afin de soutenir cette initiative, visant à offrir aux jeunes un environnement sûr pour pratiquer le football au cœur de la ville.

« On sait tous que le monde a besoin d’occasions de se rassembler. C’est justement l’un des atouts de la Coupe du Monde. On veut unir le monde, et rassembler les gens dans la joie, le bonheur et l’unité. New York symbolise parfaitement toutes ces valeurs », a déclaré le Président de la FIFA.

Gianni Infantino a décrit l’ouverture du mini-terrain FIFA Arena comme le véritable point de départ de la transformation de New York en une ville de football, affirmant que Central Park sera désormais un lieu dédié au ballon rond.

Évoquant le statut de New York en tant que ville hôte de la finale de la compétition, le Président de la FIFA a souligné la place unique qu’occupe New York dans le monde : « New York est un véritable carrefour international. Plus de 200 nationalités y cohabitent. Chacun doit être fier de ses origines et les célébrer, précisément parce que la ville accueille la Coupe du Monde ».

Il a également annoncé la construction de 26 mini-terrains FIFA Arena à travers New York, un investissement majeur destiné à promouvoir le football dans la ville. Le projet FIFA Arena vise à créer des infrastructures accessibles, sûres et durables partout dans le monde, notamment dans les régions où les enfants et les communautés disposent d’un accès limité à des installations sportives de qualité.

« Nous allons construire 26 terrains FIFA Arena à New York en 2026. Ils offriront aux enfants un espace sécurisé pour partager la joie et les émotions du football avec de petits camarades, qu’ils soient originaires de New York et ou d’ailleurs dans le monde. »

Le mini-terrain de Central Park sera ouvert au public du 10 juin au 18 juillet. Il sera géré par Street Soccer USA en partenariat avec la FIFA. Des activités sen groupes seront proposées chaque jour de 10h00 à 14h00, puis des événements thématiques et des sessions communautaires de 16h00 à 20h00. Plus de 80 écoles, centres de loisirs et organisations communautaires issus des cinq arrondissements de New York devraient participer au programme, qui profitera à plus de 5 000 enfants.

Le projet s’appuie sur plusieurs partenaires tels que Street Soccer USA, la Fédération de Football des États-Unis (U.S. Soccer Federation), l’American Heart Association, Football for Schools ainsi que d’autres campagnes institutionnelles de la FIFA, mais aussi les FIFA Legends.

Six thèmes hebdomadaires rythmeront les activités jusqu’au 18 juillet : Global Game, Borough Showcase, Youth Showcase, Culture & Arts, Community Champions et Closing Celebration.

Zohran Mamdani a déclaré espérer que les terrains FIFA Arena deviennent le berceau de futures grandes carrières footballistiques. « J’espère sincèrement qu’à l’approche de la Coupe du Monde 2038, lorsqu’on demandera au prochain grand espoir de l’équipe nationale des États-Unis où tout a commencé pour lui, il pourra répondre : ‘Juste ici, sur ce terrain de Central Park.’ »

La FIFA Arena ouvre ses portes à Central Park, annonce de la retransmission gratuite de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA à New York 02:06

George Weah, dont le fils Timothy représente les États-Unis dans la compétition, a souligné l’importance du programme FIFA Arena pour les communautés du monde entier.

« C’est une initiative majeure. Les projets que la FIFA mène au sein des communautés sont essentiels, non seulement pour le football, mais aussi pour le développement de l’humanité », a-t-il déclaré.

L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain et de l’AC Milan a également exprimé son souhait de voir la compétition refléter les valeurs essentielles du football. « On espère simplement vivre une compétition conviviale, sans racisme. L’essence même de notre sport, c’est l’unité et l’amitié. »

L’événement a également donné lieu à un match amical sur le mini-terrain impliquant des enfants de Soccer Streets, rejoints par le maire Mamdani et Gianni Infantino.

Outre l’inauguration du terrain FIFA Arena, l’annonce de la retransmission publique de la finale devant 50 000 supporters a constitué un autre temps fort de la journée. Cet événement gratuit, organisé par Global Citizen, fonctionnera selon un système de loterie ; 20% des billets étant réservés à des associations locales à but non lucratif et œuvrant en faveur du football de jeunes.

« On va accueillir la plus grande retransmission publique du plus grand match de football qui soit, ici même à Central Park. Et savez-vous combien cela coûtera ? Rien du tout », a déclaré la gouverneure Kathy Hochul. « On se donne rendez-vous sur la Great Lawn, qui sera le point de rendez-vous incontournable des New-Yorkais cet été. Notre ville va pouvoir montrer qu’elle vibre pour le football. »

L’événement bénéficie d’un investissement de USD 6 millions d’Empire State Development et d’un financement supplémentaire de USD 3,5 millions de la ville de New York. Il proposera également des animations musicales et des stands de restauration.

Hugh Evans, directeur général et cofondateur de Global Citizen, a souligné l’importance de ces deux annonces pour la mission globale de son organisation. Global Citizen produira également le tout premier spectacle de la mi-temps d’une finale de Coupe du Monde de la FIFA, mis en scène par Chris Martin, le chanteur du groupe Coldplay, avec notamment des prestations de Shakira, Madonna et BTS.

Kathy Hochul et Zohran Mamdani ont tous deux réaffirmé leur volonté de rendre la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ accessible à tous les New-Yorkais.

« Le match le plus regardé de la plus grande compétition qui soit mérite d’être suivi dans un site aussi célèbre que Central Park, avec en toile de fond la skyline la plus emblématique du monde », a déclaré le maire Mamdani.