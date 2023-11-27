La campagne « Be Active » de la FIFA dynamise les festivités à la FIFA Arena de New York

L’initiative, menée de longue date, vise à encourager les enfants à pratiquer 60 minutes d’activité physique par jour

Une séance d’entraînement « Be Active » a été organisée en partenariat avec Street Soccer USA, un programme bénéficiant du soutien du Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation

La FIFA Arena installée dans l’emblématique Central Park a accueilli des centaines d’enfants depuis son ouverture le 8 juin et devrait encore attirer 5 000 visiteurs avant la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Les jeunes participants au camp d’été de Street Soccer USA, venus de toute la région de New York, ont fêté la fin de leur programme d’une semaine par une séance d’entraînement spéciale sur le thème de la campagne « Be Active » de la FIFA. Alliant exercices techniques, activités physiques et petits matches, cet événement a permis à 35 enfants, âgés de 8 à 14 ans, d’atteindre les 60 minutes d’activité physique quotidiennes recommandées.

Encouragés par leurs familles, les protagonistes ont également bénéficié des conseils de Calen Carr, ancien ailier de la Major League Soccer (MLS), qui s’est dit ravi de voir des jeunes New-Yorkais animés par la passion du jeu, alors que le Stade de New York – New Jersey se prépare à accueillir la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, le 19 juillet.

« On a passé une journée formidable ici, à voir la nouvelle génération s’enthousiasmer pour ce beau sport », a déclaré Carr, ancien pensionnaire du Chicago Fire et du Houston Dynamo. « Je me souviens avoir regardé la Coupe du Monde 1994 et de l’ambiance lors du match Brésil – États-Unis [victoire 1-0 du Brésil en huitièmes de finale]. C’est ce qui m’a donné envie de de devenir footballeur professionnel. C’est formidable de voir aujourd’hui des enfants saisir cette occasion pour venir jouer ici, à Central Park, poussés par cette Coupe du Monde qui se déroule chez eux. » « C’est énorme pour eux de voir la compétition, et d’en profiter pour adopter des habitudes saines. Soixante minutes d’activité par jour, c’est essentiel pour les enfants, leur santé et leur bien-être général. Il est tellement important de leur permettre de jouer et je suis vraiment impressionnée par ce que j’ai vu ici aujourd’hui. »

Le 8 juin dernier, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, avait inauguré un mini-terrain FIFA Arena à Central Park en présence du maire de New York, Zohran Mamdani, et de la gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul. Cette installation, qui connaît depuis un immense succès auprès de la population locale, a été la première à ouvrir ses portes dans la ville. Elles sont désormais au nombre de 26.

L’association Street Soccer USA a par ailleurs été sélectionnée pour bénéficier d’un financement au titre du Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation, qui lui permet de mettre en œuvre des projets importants s’inscrivant dans la campagne « Unite for Education » (S’unir pour l’éducation) de la FIFA.

« Nous sommes ravis que le Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation soutienne Street Soccer USA afin de toucher encore davantage de familles à faibles revenus et leurs enfants, dans le cadre de notre mission visant à lutter contre la pauvreté et à améliorer l’accès gratuit au sport », a expliqué Ziham Ascencio, directrice de programme chez Street Soccer USA. « Avoir la possibilité de pratiquer une activité physique est non seulement excellent pour leur santé, mais il est également prouvé que cela les aide à se concentrer à l’école, à nouer des amitiés durables et à renforcer leur confiance en eux.

Nous proposons des programmes non seulement à New York, mais aussi à Los Angeles, Kansas City et Miami. » « Ici, nous organisons des séances d’entraînement à Central Park, à Brooklyn, dans le Bronx, à Manhattan et dans le Queens. »

Les participants, ravis, ont également reçu des cadeaux et des certificats en reconnaissance de leurs efforts. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 80% des enfants dans le monde ne font pas suffisamment d’exercice, alors que tous les enfants devraient pratiquer une activité physique pendant au moins 60 minutes par jour. C’est la raison pour laquelle la FIFA et l’OMS se sont associées pour créer la campagne « Be Active ». Soixante minutes d’exercice quotidien peuvent permettre aux enfants d’avoir une vie plus saine et plus heureuse.

Les participants, ravis, ont également reçu des cadeaux et des certificats en reconnaissance de leurs efforts.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 80% des enfants dans le monde ne font pas suffisamment d’exercice, alors que tous les enfants devraient pratiquer une activité physique pendant au moins 60 minutes par jour. C’est la raison pour laquelle la FIFA et l’OMS se sont associées pour créer la campagne « Be Active ». Soixante minutes d’exercice quotidien peuvent permettre aux enfants d’avoir une vie plus saine et plus heureuse.