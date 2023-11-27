Les stars de la Suisse inspirent les enfants à bouger à San Diego

La sélection suisse engagée dans la FIFA Coupe du Monde 2026™ rencontre plus de 500 jeunes de la San Diego Jewish Academy lors de sa première séance d'entraînement du tournoi

Les stars rejoignent les élèves sur le terrain pour jouer au football dans le cadre de l'initiative Be Active de la FIFA et de l'Organisation mondiale de la santé

Cet événement est le premier d'une série organisée dans les trois pays co-hôtes du tournoi, en amont de la Coupe du Monde FIFA™ la plus inclusive de tous les temps

La sélection suisse engagée dans la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ a rencontré plus de 500 élèves de la San Diego Jewish Academy en Californie, lors de son premier jour d'entraînement au camp de base de l'équipe, afin de lancer la campagne Be Active dans le cadre du tournoi.

En présence de membres des médias et d'invités du Consulat de Suisse, des jeunes âgés de 3 à 16 ans et leurs enseignants ont eu l'occasion unique d'assister à la préparation de l'équipe de Murat Yakin avant son premier match du Groupe B contre le Qatar au San Francisco Bay Area Stadium, le 13 juin.

Les élèves ont ensuite rejoint des stars mondiales telles que Granit Xhaka et Manuel Akanji sur le terrain pour des mini-séances d'entraînement et des exercices destinés à mettre en lumière la campagne Be Active.

Lancé en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avant la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, ce programme répond aux conclusions de l'OMS selon lesquelles quatre enfants sur cinq dans le monde ne pratiquent pas suffisamment d'activité physique.

En encourageant les enfants à être actifs au moins 60 minutes par jour — notamment en jouant au football — l'initiative vise à promouvoir des modes de vie plus sains, plus épanouis et plus actifs pour les jeunes du monde entier.

Les joueurs de l'équipe nationale suisse participent la campagne BE ACTIVE à San Diego Previous 01 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego 02 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego 03 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego 04 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego 05 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego 06 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego 07 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego 08 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego 09 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego 10 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego 11 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego 12 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego 13 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego Next

Des affiches pédagogiques, des ballons et d'autres supports de campagne ornaient le CBE pour renforcer le message Be Active. Les joueurs ont également signé des autographes et pris des selfies lors d'échanges avec les élèves, créant des souvenirs inoubliables pour tous les participants.

D'autres équipes parmi les 48 engagées dans la Coupe du Monde de la FIFA™ la plus inclusive de tous les temps organiseront des événements similaires dans leurs CBE avant et même après le coup d'envoi du tournoi, prévu le 11 juin.