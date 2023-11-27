Trois stars planétaires – LISA, Anitta et Rema – interprèteront le nouveau single de l’album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ lors de la cérémonie d’ouverture à Los Angeles

Le nouvel extrait de l’album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ fait la part belle aux sonorités internationales

LISA, Anitta et Rema associent leurs talents dans ce titre placé sous le triple signe de la pop latine, de la K-pop et de l’afrobeats, véritable hommage à l’universalisme

« Goals » sera interprété en direct pour la première fois lors de la cérémonie d’ouverture au Stade de Los Angeles, le 12 juin prochain

Avec le concours de SALXCO UAM et Def Jam Recordings, « Goals », le dernier extrait en date de l’album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, réunit LISA, Anitta et Rema, trois artistes parmi les plus influentes de la planète. Accompagné de son clip officiel, ce titre se distingue avant tout par son caractère résolument international. « Goals » est disponible dès à présent sur toutes les grandes plateformes de streaming, tandis que le clip est lui aussi en ligne.

S’inspirant tout à la fois de la pop latine, de l’afrobeats et de la K-pop, « Goals » repousse les limites culturelles et musicales d’un album déjà fort riche. Produit par Cirkut, récompensé aux Grammy Awards, ce morceau au rythme entraînant se joue des frontières et des régions, à l’image de l’énergie universelle de la Coupe du Monde de la FIFA™. LISA, Anitta et Rema nous offrent ici l’un des titres les plus spontanés et les plus généreux de cet album.

LISA s’est confiée sur cette collaboration inédite : « Je suis vraiment très heureuse d'avoir participé à l’album officiel de la Coupe du Monde. La musique a toujours rassemblé bien au-delà des frontières et je suis particulièrement fière d'avoir travaillé avec Anitta et Rema. »

« J’entretiens un lien très fort avec la Coupe du Monde », a expliqué quant à elle Anitta. « Il faut dire que je suis brésilienne ; j’ai donc de merveilleux souvenirs liés à cette compétition. Quelle chance de pouvoir contribuer à son histoire, qui plus est aux côtés de LISA et Rema sur une chanson comme ‘Goals’ ! Je suis vraiment ravie. »

Et Rema d’ajouter : « Trois continents réunis dans une même chanson... tous nos sons se retrouvent mélangés pour un morceau qui promet d'être historique. »

LISA, Anitta et Rema partageront leur enthousiasme avec les supporters à l’occasion de la magnifique cérémonie d’ouverture au Stade de Los Angeles. En effet, le trio s’y produira avant le match d’ouverture du 12 juin prochain.

Après la sortie de « Lighter », « Por Ella », « Echo » et « Illuminate », l’album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ continue de se dévoiler à travers un remarquable casting d’artistes internationaux et de collaborations innovantes afin de retranscrire l’énergie, la diversité et l’esprit qui seront les marques de fabrique de la Coupe du Monde 2026.