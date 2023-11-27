Jessie Reyez et Elyanna mêlent musique et culture avec Illuminate, quatrième single de l’album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Le nouveau single issu de l’album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ mêle énergie et rythmes culturels uniques

Avec ses influences R&B, global pop et orientale, Illuminate est le fruit d’une collaboration entre Jessie Reyez et Elyanna

Ce titre est le quatrième single de l’album ; d’autres sortiront dans les semaines à venir

Du contenu multimédia est à la disposition des représentants des médias sur l’Espace numérique de la des FIFA

L’album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ a dévoilé aujourd’hui son nouveau single, Illuminate, fruit d’une collaboration entre Jessie Reyez et Elyanna. Le titre édité par SALXCO UAM et Def Jam Recordings est désormais disponible. Le producteur canadien Cirkut, plusieurs fois récompensé aux GRAMMY® Awards, est aux manettes de ce titre aux influences orientales, R&B et global pop, qui prend ses racines dans l’émotion, l’identité et la connexion aux autres, en faisant résonner les différentes cultures mondiales. Illuminate est désormais disponible sur toutes les principales plateformes de streaming.

Jessie Reyez, connue pour ses récits bruts et son univers musical atypique, s’est constitué une vaste communauté de fans à travers le monde grâce à ses créations artistiques audacieuses et très personnelles. Elle chante aux côtés d’Elyanna, une artiste célèbre pour ses mélanges d’influences pop arabes, chiliennes et occidentales, qui a fait découvrir les sonorités du Moyen-Orient à un public international. Leur collaboration sur Illuminate marque un moment fort en termes d’échanges interculturels, combinant des sonorités musicales variées à l’approche de la Coupe du Monde 2026. Reyez fera don de son cachet perçu pour Illuminate à des œuvres caritatives, tandis qu’Elyanna soutiendra des initiatives en phase avec la situation mondiale actuelle.

La collaboration entre Jessie Reyez et Elyanna reflète l’évolution d’un paysage musical qui rassemble des publics au-delà des frontières linguistiques, géographiques et générationnelles, tout en soulignant le pouvoir unificateur et universel du football. Elle met en lumière la rencontre entre sport, culture et musique, amplifiant ainsi l’énergie mondiale qui caractérise la compétition.

La sortie d’Illuminate fait suite à celles de Lighter, de Jelly Roll et Carín León, Por Ella, de Los Ángeles Azules et Belinda, et Echo, de Daddy Yankee et Shenseea. Ces singles apportent chacun une perspective culturelle et un son distincts à l’album officiel de la Coupe du Monde 2026. Mettant en lumière les pays hôtes de la compétition et célébrant les sonorités musicales latines, caribéennes ou internationales, l’album officiel continue d’enrichir son identité sonore. Avec Illuminate, cet opus s’aventure dans un univers plus émotionnel et cinématographique, ajoutant ainsi une nouvelle dimension à son récit.