Daddy Yankee et Shenseea collaborent sur Echo, le troisième single de l'album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Avec son groove et son énergie électronique, ce nouveau single devrait résonner dans le monde entier

Echo est le troisième single extrait de la bande originale du plus grand spectacle sur Terre

Après Por Ella, il s’agit d’un nouveau titre à mettre à l’actif du célèbre producteur portoricain Tainy

L'album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ dévoile aujourd’hui son troisième titre, Echo, marquant ainsi une nouvelle étape vers la parution de cet opus tant attendu. Ce titre plein d'énergie est le fruit d'une collaboration entre Daddy Yankee et Shenseea. Les connaisseurs reconnaîtront également plusieurs samples tirés de Red & Black Light, d’Ibrahim Maalouf. Le morceau a été coproduit par Tainy, l'artiste portoricain plusieurs fois récompensé aux GRAMMY® Awards, épaulé pour l’occasion par Malouf, Massari, Adium, Jota Rosa et Albert Hype. Echo réunit deux des voix les plus emblématiques du dancehall et du reggaeton, donnant ainsi une nouvelle dimension internationale à la sonorité de l'album. Sorti par SALXO UAM et Def Jam Recordings, le titre est désormais disponible sur toutes les principales plateformes de streaming.

Mêlant le style dynamique et éclectique de Shenseea au son si caractéristique de Daddy Yankee, Echo associe dancehall et reggaeton autour d’une base rythmique commune. Le titre capture l'énergie et le dynamisme de ces deux genres. À travers des sonorités aussi saisissantes qu’universelles, il reflète le lien culturel qui unit les scènes musicales des Caraïbes et de l’Amérique latine.

« Quelle chance de pouvoir unir le monde grâce à la musique et au football », a déclaré Daddy Yankee. « On a l’opportunité de rassembler les gens au-delà des barrières linguistiques et des frontières. »

« La musique et le football sont des langages universels », ajoute Shenseea. « On n’a pas tous les jours l’occasion de participer à un projet qui contribue à rassembler le monde. »