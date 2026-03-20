L’album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ se dévoile avec Lighter, produit par Cirkut et interprété par Jelly Roll ainsi que Carín León

Premier extrait de l’album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, Lighter rassemble des artistes des trois pays hôtes (Canada, États-Unis et Mexique)

Le football et la musique ne font plus qu’un avec l’album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui donnera le tempo de cette célébration du sport le plus populaire de la planète

Écoutez Lighter sur toutes les principales plateformes de streaming

Le coup d’envoi de l’album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ est donné aujourd’hui avec la sortie mondiale du titre Lighter, interprété par Jelly Roll et Carín León, et produit par Cirkut (Def Jam Recordings). Désormais disponible sur toutes les principales plateformes de streaming, Lighter marque le premier opus d’un album novateur conçu pour accompagner la Coupe du Monde de la FIFA™ la plus inclusive de l’histoire.

Fruit d’une collaboration entre trois artistes majeurs des pays hôtes, Jelly Roll (États-Unis), Carín León (Mexique) et Cirkut (Canada), sacré producteur de l’année (hors musique classique) aux GRAMMY® 2026, Lighter réunit les trois pays hôtes à travers une signature sonore commune. En mêlant les racines country de Jelly Roll aux influences mexicaines de Carín León, le titre transcende les genres pour refléter l’énergie propre à l’Amérique du Nord et la passion mondiale pour le football.

« La Coupe du Monde de la FIFA est l’un des rares moments où le monde entier vibre au même rythme », déclare Gianni Infantino le Président de la FIFA. « L’album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 n’est pas un simple accompagnement musical ; c’est un manifeste sur l’avenir du football mondial. En réunissant des artistes dont les voix résonnent par-delà les continents, nous créons une œuvre à la hauteur de l’ambition et de l’impact culturel de cette compétition historique. Lighter marque le début de cette aventure. C’est un hymne à la résilience, à l’énergie et à la joie ; une chanson appelée à rassemblement les supporters du monde entier. Elle résonnera dans les stades, accompagnera les célébrations et fera battre le cœur des communautés tout au long de la compétition. »

Interrogé sur ce titre et cette collaboration, Jelly Roll confie : « La musique a le don de toucher les gens de façon très inattendue. La façon dont cette chanson a pris forme avec Carín León et Cirkut le prouve. J’avais déjà beaucoup de respect pour ces deux artistes et j’étais donc très heureux de pouvoir travailler avec eux sur cet album. Je suis vraiment ravi de partager aujourd’hui le fruit de notre collaboration avec le reste du monde. »

« Collaborer avec un artiste comme Jelly Roll, et qui plus est pour le plus grand événement sportif au monde, est une immense fierté », ajoute Carín León. « En tant que Mexicain, je suis honoré de participer à ce projet et de porter notre musique et notre culture aux confins du globe. Je suis profondément heureux d’avoir eu cette opportunité et de partager ce qui nous anime le plus : une musique sincère, qui vient du cœur. »

Concernant la création de l’album, Cirkut ajoute : « Travailler avec Jelly Roll and Carín León sur le premier album de la Coupe du Monde de la FIFA, c’est vraiment une chance extraordinaire. Nous voulions proposer quelque chose qui reflète l’identité et la sonorité des pays hôtes, quelque chose qui parle aux supporters du monde entier. »