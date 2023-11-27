Les Bleus encouragent les enfants à bouger à Boston

L'équipe de France de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ a rencontré de jeunes joueurs à l'occasion de la première séance d'entraînement ouverte du tournoi, organisée par Academia Atlas FC

La présence des Bleus a récompensé les efforts des enfants lors d'une séance soutenue par la FIFA et l'initiative Be Active de l'Organisation mondiale de la santé

Des souvenirs inoubliables pour ces enfants, à l'aube de la Coupe du Monde de la FIFA™ la plus inclusive de l'histoire

L'équipe de France de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ a échangé avec des enfants à l'université de Bentley, lors d'une journée portes ouvertes d'entraînement à son camp de base, organisée dans le cadre de la campagne Be Active.

Les enfants chanceux présents à Boston, aux États-Unis, ont eu l'occasion unique de voir l'équipe de Didier Deschamps en pleine préparation avant son premier match du groupe I face au Sénégal, prévu le mardi 16 juin à New York New Jersey. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et d'autres grands noms des Tricolores ont ensuite récompensé les efforts des enfants sur le terrain en signant des autographes et en posant pour des selfies.

Lancé en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avant la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, le programme Be Active répond à un constat de l'OMS : quatre enfants sur cinq dans le monde ne pratiquent pas assez d'activité physique. La gouverneure du Massachusetts, Maura Healey, a également assisté à l'événement, saluant les installations de l'université de Bentley ainsi que les efforts de l'établissement pour accueillir l'équipe de France.

En encourageant les enfants à être actifs au moins 60 minutes par jour, notamment en jouant au football, l'initiative vise à inspirer des modes de vie plus sains, plus heureux et plus actifs aux jeunes du monde entier.

« Massachusetts Soccer était ravi de contribuer à l'organisation des ateliers Be Active, qui ont accueilli de nombreux enfants des environs, dont certains n'avaient encore jamais vraiment eu l'occasion de jouer au football », a déclaré Michael Ndoumbe, directeur technique adjoint de Massachusetts Youth Soccer.

« C'était une journée incroyable pour les enfants, qui ont eu la chance de participer aux séances Be Active, très ludiques, avant d'avoir la joie de rencontrer les joueurs de l'équipe de France. Ce sont des souvenirs qu'ils garderont précieusement toute leur vie », a ajouté Ndoumbe.

La FIFA a également mis en ligne la vidéo d'entraînement Be Active de la Coupe du Monde de la FIFA pour aider les enfants à rester en bonne santé. Sur le rythme de GOALS, un titre de l'album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 signé LISA, Anitta et Rema, les utilisateurs peuvent suivre les mouvements et apprendre la chorégraphie dans le cadre de leurs 60 minutes d'exercice quotidien.