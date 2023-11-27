Lancement à Mexico du programme de volontaires de la Fondation FIFA à l’intention des responsables locaux

Quatre figures engagées venues des quatre coins du monde sont arrivées à Mexico pour entamer une expérience d’un mois dans le cadre du programme de volontaires de la Fondation FIFA à l’intention des responsables locaux

Sélectionnés parmi des organisations soutenues par la Fondation FIFA en reconnaissance de leur engagement à utiliser le football pour faire bouger les lignes, les participants prendront part à des activités liées au programme de volontaires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, tout en bénéficiant d’opportunités d’apprentissage, d’échanges culturels et d’actions auprès des populations sur place

Cette initiative met à l’honneur des personnes qui font du football un levier de progrès social et leur offre l’occasion d’acquérir de nouvelles compétences, de vivre des expériences uniques et de développer un réseau international dont les retombées profiteront à leurs communautés bien au-delà de la compétition

Le programme de volontaires de la Fondation FIFA à l’intention des responsables locaux a officiellement débuté à Mexico, l’une des villes hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, avec l’arrivée de quatre personnalités engagées venues des quatre coins du monde pour vivre une expérience unique en partenariat avec le programme de volontaires de la FIFA pour la compétition reine.

Conçue pour valoriser et accompagner des responsables locaux qui font du football un catalyseur de retombées sociales positives, cette initiative leur permet de contribuer à la Coupe du Monde de la FIFA™ tout en participant à un programme sur mesure favorisant l’apprentissage, le partage d’expériences, les échanges interculturels et l’engagement local.

Les participants représentent des organisations qui s’appuient sur le football pour répondre à de nombreux défis sociaux, notamment les inégalités, l’exclusion, la violence, les déplacements forcés et le manque d’accès à l’éducation, à l’emploi ou à d’autres perspectives d’avenir. À travers des initiatives axées sur l’éducation, l’inclusion, la promotion de la paix, le bien-être, l’égalité des genres et le développement des jeunes, ils démontrent le rôle essentiel que le football peut jouer pour rapprocher les populations et ouvrir la voie au progrès social.

À l’issue d’un processus de sélection rigoureux, quatre responsables ont été retenus pour participer à la première édition du programme : Lorenzo Claassen (training4changeS, Afrique du Sud), Aldin Vojvoda (Spirit of Football, Allemagne), Natalia Catalina Hernández Torres (Fondation El Río, Colombie) et José David Osorio Castro (Fundación Tiempo de Juego, Colombie).

Mauricio Macri, le président exécutif de la Fondation FIFA, a déclaré : « Le programme de volontaires de la Fondation FIFA à l’intention des responsables locaux met à l’honneur des personnes exceptionnelles qui, partout dans le monde, utilisent le football pour améliorer la vie des gens et renforcer la cohésion sociale au quotidien. »

« Nous sommes heureux d’accueillir ces quatre participants remarquables à Mexico et de leur offrir l’occasion de découvrir les coulisses de la Coupe du Monde de la FIFA, tout en développant des relations, des amitiés et des réseaux qui continueront de porter leurs fruits bien au-delà la compétition. Leur passion, leur engagement et leur capacité à mobiliser les autres incarnent les valeurs que la Fondation FIFA s’attache à promouvoir à travers le football. »

Les quatre participants sont désormais à Mexico, où ils ont entamé un programme d’un mois mêlant missions de volontariat liées à la Coupe du Monde et occasions de rencontrer d’autres acteurs engagés, de partager leurs expériences et d’apprendre les uns des autres.

L’un des temps forts de leur séjour sera leur participation à un événement Girls United soutenu par la Fondation FIFA, intitulé Su Juego, Su Mundial (« Son jeu, sa Coupe du Monde »), dans le cadre duquel ils contribueront à l’organisation d’activités footballistiques et d’initiatives destinées à faire vivre à de jeunes filles une expérience inspirée de la Coupe du Monde. Ils auront également l’occasion de participer aux séances d’entraînement hebdomadaires du programme Girls United, d’échanger avec les jeunes joueuses et leurs entraîneurs, ainsi que de partager leurs expériences avec des entraîneurs et mentors locaux.