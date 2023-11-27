La FIFA presenta a los artistas del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la mayor edición de la historia

El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ reúne un grupo de artistas de primera fila en el proyecto musical más ambicioso de la historia de la competició

Grandes estrellas del panorama musical participan en los 18 temas que contiene el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ y convierten el disco en un fiel reflejo de la diversidad, la energía y la magnitud de la inminente competición

La obra, que supone un hito importante para FIFA Sound, se puede descargar anticipadamente en todas las plataformas de difusión

Tras el estreno mundial de Lighter, Por Ella, Echo, Illuminate, Goals y Game Time, FIFA Sound ha presentado la visión creativa completa que ha hecho posible este álbum oficial: un grupo de grandes estrellas del panorama internacional que reflejan el prestigio y la diversidad de la competición. El disco ofrece una serie de colaboraciones sin precedentes de artistas de todo el mundo, la mayoría de ellos juntos por primera vez gracias al poder de unión que tiene el fútbol.

"La FIFA ha reunido un grupo de músicos extraordinariamente potente, muy apropiado para la mayor competición de un solo deporte de la historia —ha declarado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino—. En el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 participan artistas de todos los continentes, idiomas y géneros, desde superestrellas mundiales hasta voces que están abriéndose paso y configurando el futuro del sector. Todos ellos se incluyen en un proyecto pensado para unir a los aficionados en todo el mundo gracias al poder de la música y del fútbol".

Lista de temas del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Goals: LISA, Anitta y Rema Game Time: Future y Tyla Illuminate: Jessie Reyez y Elyanna Echo: Daddy Yankee y Shenseea Por Ella: Los Ángeles Azules y Belinda Three Nations: 21 Savage, Nata Cano y French Montana No Place Like Home: Major Lazer, Nelly Furtado y Davido In the Stars (Remix): The Rolling Stones Show Me: Ayra Starr y Latto Mi México Lindo: Alejandro Fernández Blessings: Stormzy, Fridayy y Angel Energy: Ava Max y BIA Lighter: Jelly Roll y Carín León Siir Siir: Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy Partidazo: Danny Ocean Champion: IShowSpeed Love Always Wins: Shaggy, Cimafunk y Zema Dai Dai: Shakira y Burna Boy

Más que un puñado de canciones, el álbum es una plataforma para la colaboración artística internacional. Artistas de diferentes orígenes y tradiciones musicales muy diversas se han unido para crear una banda sonora que plasma la inigualable capacidad que tiene el fútbol para unir a las personas en todo el mundo. A lo largo de la competición irán apareciendo más colaboraciones y temas.