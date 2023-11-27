La Copa Mundial de la FIFA 2026™ anuncia el Countdown Concert —que tendrá lugar en Canadá, Estados Unidos y México— y da a conocer el talento que encabezará la edición de Toronto

Los festejos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ comenzarán el 10 de junio con un concierto en vivo, pionero en su formato, que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México

Toronto es la primera ciudad anunciada para el Countdown Concert, un espectáculo musical que contará con la presencia de Bryan Adams, Nora Fatehi con Sanjoy, Vegedream, y una colaboración especial entre AHI y Wyclef Jean

El Countdown Concert se preparó en colaboración con los Grammy®

Las entradas se podrán adquirir a partir de este viernes a las 10:00 EDT en este enlace

El fútbol y la música se darán cita en Toronto con el anuncio del primer elenco confirmado dentro de la serie de presentaciones que integran el Countdown Concert de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Esta experiencia musical sin precedentes, que se llevará a cabo en vivo el 10 de junio en Canadá, Estados Unidos y México, reunirá a aficionados de Norteamérica en la víspera del torneo y representará un nuevo hito en el creciente programa musical y de entretenimiento de la FIFA.

Toronto recibirá a los aficionados con una gran celebración en el FIFA Fan Festival™ en el Sitio Histórico Nacional de Fort York y The Bentway, que contará con las actuaciones de Bryan Adams, Nora Fatehi junto con Sanjoy y Vegedream, la colaboración de AHI con Wyclef Jean y otros grupos de artistas e invitados especiales que se anunciarán más adelante. La venta de entradas comenzará el viernes 29 de mayo a las 10:00 EDT en este enlace, y se invita al público a adquirirlos con anticipación para no perderse esta experiencia previa al mayor evento deportivo del planeta.

En una ciudad donde conviven culturas de todo el mundo, el Countdown Concert de Toronto ofrecerá una experiencia que combina música, fútbol y cultura antes de los primeros momentos históricos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

"Toronto destaca como una de las ciudades más diversas y culturalmente vibrantes del planeta; por eso es el lugar perfecto para inaugurar un acontecimiento sin precedentes como el Countdown Concert de la Copa Mundial de la FIFA 2026, —señaló Peter Montopoli, director de la División del Torneo (Canadá)—. La unión de artistas internacionales, aficionados al fútbol y comunidades canadienses expresa la energía, la pasión y la riqueza multicultural que Canadá mostrará al mundo durante el torneo".

La celebración tomará impulso en toda la región y se llevará a cabo de manera simultánea en los tres países sede. La agenda del Countdown Concert también incluirá conciertos en México y Estados Unidos, cuyos detalles se darán a conocer el lunes 1 de junio y el martes 2 de junio, respectivamente.

El Countdown Concert de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ transformará las ciudades que acogerán los primeros partidos de cada país sede en escenarios internacionales donde fútbol, música y cultura convergerán en un solo festejo. Este acontecimiento se preparó en colaboración con los Grammy y contará con la participación de cantantes de renombre que aparecen en el Álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, junto con otras estrellas internacionales, artistas emergentes e invitados especiales.

El Countdown Concert de Toronto se transmitirá en vivo entre las 21:00 y las 22:30 EST, y los aficionados podrán seguirlo a través de la transmisión internacional y canales digitales de la FIFA. Asimismo, TikTok, socio exclusivo para la transmisión en redes sociales, ofrecerá una emisión en vivo para todo el mundo en la cuenta de TikTok de la Copa Mundial de la FIFA™. Al día siguiente, el concierto e imágenes inéditas estarán disponibles en VuMe Live, la plataforma de video bajo demanda y socio de la FIFA.