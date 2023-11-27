Jessie Reyez y Elyanna fusionan sonido y cultura en Illuminate, el cuarto sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El nuevo sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ rebosa energía y ritmos culturales para "iluminar" a aficionados de todo el planeta

Jessie Reyez y Elyanna se han unido para componer una canción única que fusiona R&B, pop e influencias del Medio Oriente

Illuminate es el cuarto tema del recopilatorio, del que se lanzarán más sencillos las próximas semanas

El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ cuenta desde hoy con un nuevo tema: Illuminate, una nueva colaboración entre Jessie Reyez y Elyanna publicada por SALXCO UAM y Def Jam Recordings. La canción está producida por Cirkut, ganador de varios premios Grammy, y fusiona R&B alternativo, pop e influencias del Medio Oriente. Se trata de una propuesta marcada por la emoción, la identidad y la conexión, que une a todas las culturas del planeta. Illuminate ya se puede escuchar en las principales plataformas de streaming.

Jessie Reyez, célebre por sus crudas letras y un sonido con identidad propia, cuenta con seguidores por todo el mundo gracias a sus temas valientes y personales. Le acompaña en el proyecto Elyanna, fenómeno global y todo un referente del panorama musical actual. La artista es famosa por fusionar influencias pop árabes, chilenas y occidentales y por dar a conocer internacionalmente los sonidos del Medio Oriente. Su colaboración en Illuminate supone un poderoso punto de encuentro intercultural que reúne diferentes perspectivas y sonidos ante un público global de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Reyez va a donar sus honorarios por Illuminate a causas benéficas, mientras que Elyanna tiene intención de apoyar causas solidarias relacionadas con este acontecimiento global.

El estreno de Illuminate se produce después de los de Lighter, de Jelly Roll y Carín León, Por Ella de Los Ángeles Azules y Belinda, y Echo, de Daddy Yankee y Shenseea, cada uno de los cuales aporta una perspectiva cultural y un sonido únicos al álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El álbum sigue ampliando su identidad sonora, que destaca a las naciones anfitrionas del torneo y rinde homenaje a los sonidos globales de la escena musical latina, caribeña y mundial. Con Illuminate, la recopilación entra en un terreno más emotivo y cinematográfico y aporta una nueva dimensión a su narrativa global.