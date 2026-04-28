Daddy Yankee y Shenseea colaboran para producir Echo, el tercer sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La nueva canción aporta un toque electrónico que trasciende fronteras

Se trata del tercer tema de una serie de sencillos que pondrá el ritmo al mayor espectáculo del mundo

Tainy, el premiado y reconocido artista musical puertorriqueño, es el productor ejecutivo de esta nueva canción y de Por Ella, otro de los temas que componen este increíble álbum

Hoy se ha presentado Echo, el tercer sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que marca el inicio de un nuevo capítulo en este proyecto con artistas de talla mundial. La animada canción es fruto de la colaboración entre Daddy Yankee y Shenseea, y está coproducida por Tainy, ganador de varios premios GRAMMY®. Echo toma un fragmento de la canción Red & Black Light de Ibrahim Maalouf, y cuenta asimismo con la producción del propio Maalouf, Massari, Adium, Jota Rosa y Albert Hype, lo que otorga una nueva dimensión al álbum oficial. Dos de los artistas más influyentes del dancehall y el reguetón del mundo dan vida a esta canción, publicada por SALXCO UAM y Def Jam Recordings. Echo ya se puede escuchar en las principales plataformas de las principales plataformas de .

La canción entrelaza el dancehall y el reguetón sobre una base común al combinar el estilo dinámico y fluido de Shenseea con la influencia de Daddy Yankee. La canción encarna la energía y el dinamismo de ambos géneros musicales para crear un ritmo inmediato y universal que refleja la conexión cultural entre los sonidos caribeños y latinos.

"Es maravilloso unir el mundo a través de la música y el fútbol —afirmó Daddy Yankee—.Permite entablar relaciones que trascienden los idiomas y las fronteras".

"La música y el fútbol hablan un idioma universal —añadió Shenseea—. Y formar parte de algo que une el mundo de esta manera es especial".