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martes 28 abril 2026, 14:00
Organización

Daddy Yankee y Shenseea colaboran para producir Echo, el tercer sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

  • La nueva canción aporta un toque electrónico que trasciende fronteras

  • Se trata del tercer tema de una serie de sencillos que pondrá el ritmo al mayor espectáculo del mundo

  • Tainy, el premiado y reconocido artista musical puertorriqueño, es el productor ejecutivo de esta nueva canción y de Por Ella, otro de los temas que componen este increíble álbum

Hoy se ha presentado Echo, el tercer sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que marca el inicio de un nuevo capítulo en este proyecto con artistas de talla mundial. La animada canción es fruto de la colaboración entre Daddy Yankee y Shenseea, y está coproducida por Tainy, ganador de varios premios GRAMMY®. Echo toma un fragmento de la canción Red & Black Light de Ibrahim Maalouf, y cuenta asimismo con la producción del propio Maalouf, Massari, Adium, Jota Rosa y Albert Hype, lo que otorga una nueva dimensión al álbum oficial. Dos de los artistas más influyentes del dancehall y el reguetón del mundo dan vida a esta canción, publicada por SALXCO UAM y Def Jam Recordings. Echo ya se puede escuchar en las principales plataformas de las principales plataformas de .

La canción entrelaza el dancehall y el reguetón sobre una base común al combinar el estilo dinámico y fluido de Shenseea con la influencia de Daddy Yankee. La canción encarna la energía y el dinamismo de ambos géneros musicales para crear un ritmo inmediato y universal que refleja la conexión cultural entre los sonidos caribeños y latinos.

"Es maravilloso unir el mundo a través de la música y el fútbol —afirmó Daddy Yankee—.Permite entablar relaciones que trascienden los idiomas y las fronteras".

"La música y el fútbol hablan un idioma universal —añadió Shenseea—. Y formar parte de algo que une el mundo de esta manera es especial".

Daddy Yankee x Shenseea

Con esta canción, el álbum incorpora influencias caribeñas y latinas y amplía su identidad sonora. Tras la presentación mundial de Lighter yPor Ella,Echo representa otro apasionante capítulo de este proyecto musical en las semanas previas a la competición. Con cada tema se va constituyendo un relato cultural más amplio, en el que la música y el fútbol se entrelazan para crear una experiencia mundial compartida.

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