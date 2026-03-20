El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ arranca con Lighter, el nuevo tema de Jelly Roll y Carín León, producido por Cirkut

Ligthter es el primer sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, una colaboración que reúne el talento musical de Canadá, Estados Unidos y México en una sola canción

El álbum oficial combina futbol y música para crear un ritmo global que refleja la pasión universal por este deporte

Lighter ya está disponible en las principales plataformas de streaming

El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ inicia hoy su recorrido con la presentación mundial de Lighter, interpretado por Jelly Roll y Carín León, y producido por Cirkut bajo el sello Def Jam Recordings. Este primer sencillo marca el comienzo de un proyecto musical sin precedentes, concebido para la edición más inclusiva de la Copa Mundial de la FIFA™, y ya se puede escuchar en las principales plataformas de streaming.

La canción es fruto de la colaboración entre tres artistas representativos de los países sede del torneo: Jelly Roll (Estados Unidos), Carín León (México) y Cirkut (Canadá), ganador del Grammy® 2026 a productor del año (música no clásica). Lighter une a las tres naciones sede a través de un sonido común, que fusiona las raíces country de Jelly Roll con la influencia de la música regional mexicana de Carín León. El resultado es un tema que conecta géneros y refleja la energía cultural compartida de Norteamérica, así como la pasión mundial por el futbol.

"La Copa Mundial de la FIFA es uno de esos escasos momentos en los que el mundo entero parece moverse al mismo ritmo —expresó Gianni Infantino, presidente de la FIFA—. El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no es un simple acompañamiento musical del torneo; es una declaración sobre el rumbo del futbol mundial. Al reunir a artistas cuyas voces resuenan en distintos continentes, buscamos crear una obra que refleje la magnitud, la ambición y la influencia cultural de esta edición histórica. Lighter es el punto de partida de ese camino: una expresión poderosa de resiliencia, energía y alegría que conectará con los aficionados y formará parte del ambiente en los estadios, las celebraciones y las comunidades de todo el mundo durante el torneo", concluyó.

Jelly Roll comparte las siguientes palabras sobre el tema y la colaboración: "La música tiene la capacidad de cautivar a todas las personas del planeta, y la canción en la que han colaborado Carín León y Cirkut es muestra de ello. Hace mucho tiempo que los admiro, por lo que trabajar con ellos en este tema ha sido muy especial. Estoy muy agradecido de poder compartirlo con todas las personas del mundo".

"Trabajar con un artista como Jelly Roll, y hacerlo nada más y nada menos que para el mayor acontecimiento deportivo del mundo, es un motivo de enorme orgullo —añade Carín León—. Como mexicano, me emociona mucho formar parte de este proyecto y llevar un pedacito de nuestra música y nuestra cultura a lugares muy diversos. Estoy muy agradecido por la oportunidad y feliz de compartir lo que más amamos: música que nace del alma".

En cuanto a la creación del tema, Cirkut añade: "Trabajar con Jelly Roll y Carlín León en la primera canción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha sido un verdadero honor. Queríamos crear un tema que llevara el sonido y el alma de los países sedes y conectará con los aficionados de todo el planeta".