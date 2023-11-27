Canadá le dará la bienvenida al mundo en una ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ llena de estrellas

La ceremonia inaugural se llevará a cabo en Toronto el viernes 12 de junio, 90 minutos antes del pitido inicial

Estrellas internacionales, como Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince formarán parte del espectáculo

A través de un mosaico que reinterpreta el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, se mostrará la diversidad y el sentido de comunidad de Canadá

El viernes 12 de junio a las 13:30 (hora local), el mundo fijará su mirada en Canadá para la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Esta ceremonia recibirá al mundo entero con una celebración dinámica inspirada en sus comunidades, en su gran diversidad y en el poder unificador del fútbol.

Serán las estrellas mundiales de la música, como Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, William Prince, entre otros tantos más, quienes le den vida al espectáculo. A través de una música que refleja la energía y la diversidad del torneo, el espectáculo conectará a los fanáticos en Toronto con celebraciones que se estarán llevando a cabo en Canadá, México y Estados Unidos.

La ceremonia en el Estadio Toronto, que se produjo en colaboración creativa con Balich Wonder Studio, se inspira en una visión común para las ceremonias de inauguración de Canadá, México y Estados Unidos: un mismo sentir que, a la vez, refleja la identidad única del país anfitrión. En Canadá, esto se representa a través de un mosaico que reinterpreta el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA y que muestra a su gente, las culturas y las comunidades que definen al país.

"La ceremonia de apertura en Toronto será un reflejo inconfundible de la identidad de Canadá y de la energía que rodea a la Copa Mundial de la FIFA 2026™", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. "A través de la música, la cultura y presentaciones inolvidables, le daremos la bienvenida al mundo con una celebración que es típica de Canadá, pero que, al mismo tiempo, está conectada a una historia más grande que se desarrolla en México y Estados Unidos. El momento en el que Canadá ocupe su lugar en el mayor espectáculo del fútbol será uno de orgullo, unidad y emoción".

La ceremonia comienza con un viaje por Canadá mientras la cuenta regresiva presenta momentos que muestran al país de costa a costa. Las personas y la emoción que comparten van creando un ambiente acogedor que invita al mundo a ser parte de este momento histórico.

Los fanáticos en el estadio serán parte activa del espectáculo y deben intentar llegar temprano, ya que cada ceremonia inaugural comenzará 90 minutos antes del pitido inicial. Las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes del inicio del partido para que los fanáticos disfruten de una amplia gama de experiencias, entre las que se incluyen actividades exclusivas, premios y entretenimiento previo al partido.

Canadá se enfrentará a Bosnia y Herzegovina en su partido inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, lo que significará que, por primera vez en este torneo, la selección masculina de Canadá disputará un encuentro en su país, un momento histórico para el fútbol canadiense.