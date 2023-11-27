Ciudad de México presenta a los artistas para el Countdown Concert de la Copa Mundial de la FIFA 2026™; será el primero de la serie de conciertos entre Canadá, México y Estados Unidos

Los festejos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ comenzarán el miércoles 10 de junio con el Countdown Concert del Mundial, en colaboración con los Grammys®,espectáculo que hará coincidir a Canadá, México y Estados Unidos en un mismo momento.

En la Ciudad de México, el Countdown Concert formará parte del festival México Vibra y contará con la participación de Los Ángeles Azules con Belinda, Elena Rose, y la presencia de un invitado sorpresa

Los fans que asistirán a México Vibra podrán ingresar desde las 17:00 hrs CST para disfrutar del Countdown Concert, el cual está incluido sin costo adicional para quienes cuenten con boleto para el concierto del 10 de junio

Tras el anuncio del espectacular cartel de la serie de conciertos del Countdown Concert de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Toronto, los fans en la Ciudad de México ya pueden imaginarse lo que vivirán en esta celebración simultánea, pensada para conectar a la afición del futbol y la música en los tres países sede el próximo miércoles 10 de junio.

Antes de que arranque el programa principal del concierto México Vibra en el Auditorio Nacional, se invita a los asistentes a llegar desde las 17:00 hrs (hora local) para disfrutar del Countdown Concert de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y compartir su entusiasmo futbolero con el público en Toronto y Los Ángeles. Esta apertura especial contará con invitados sorpresa, transmisiones en vivo y actuaciones simultáneas en las tres ciudades sede. El Countdown Concert estará incluido en el boleto de México Vibra solo el 10 de junio, disponible aquí.

En la Ciudad de México, el concierto México Vibra unirá la pasión por el futbol y la música en una de las capitales futboleras más emblemáticas del mundo. Los Ángeles Azules con Belinda, y Elena Rose, serán algunos de los artistas que tomarán el escenario del Countdown Concert de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en una noche que contará con un invitado especial y servirá como preludio de una edición histórica del torneo.

"La Ciudad de México respira futbol como pocas ciudades en el mundo, y la música ocupa también un lugar fundamental en su identidad cultural”, destacó Jurgen Mainka, Director General de la FIFA en México. “Este Countdown Concert reunirá a aficionados y artistas en una celebración que reflejará la hospitalidad, la diversidad cultural y la pasión que recorrerá todo el país durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Además, unirá a los tres países sede Canadá, México y Estados Unidos en una celebración conjunta antes del silbatazo inicial del torneo más grande en la historia."

Como parte de las actividades rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el comité organizador de Ciudad de México ha creado el concierto México Vibra, un evento emblemático concebido para rendir homenaje a la identidad cultural del país a través de la música.

México Vibra llevará a los aficionados por un recorrido de la historia musical de México, donde se reunirán icónicos exponentes contemporáneos con invitados especiales de distintas generaciones y géneros para mostrar la enorme riqueza, diversidad y evolución de la música mexicana en una experiencia en vivo única.

Como parte de la celebración simultánea que unirá a los tres países sede, se vivirán momentos adicionales del Countdown Concert en Canadá y Estados Unidos. Entre el talento ya confirmado para el Countdown Concert de Toronto se encuentran Bryan Adams, Nora Fatehi con Sanjoy, Vegedream, y la colaboración especial entre AHI y Wyclef Jean. Más artistas y detalles del evento en Estados Unidos se anunciarán en los próximos días.

Este acontecimiento se preparó en colaboración con los Grammys® y contará con la participación de cantantes de renombre que aparecen en el Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, junto con otras estrellas internacionales, artistas emergentes e invitados especiales.