Estados Unidos le da la bienvenida al mundo con una ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ llena de estrellas en Los Ángeles

Los Ángeles, la capital mundial del entretenimiento, acogerá el viernes 12 de junio una celebración de apertura espectacular que dará inicio a un verano histórico en Estados Unidos

Artistas famosos como Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla encabezan una lista llena de superestrellas

Por primera vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™, tres ceremonias de apertura que se llevarán a cabo en Canadá, México y Estados Unidos unirán al continente en una gran celebración mundial

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ dará inicio con una celebración trascendental en toda Norteamérica y cuyo punto álgido será la espectacular ceremonia inaugural en Los Ángeles, la capital mundial del entretenimiento, que reunirá fútbol, música y entretenimiento en un escenario mundial.

El viernes 12 de junio, Estados Unidos le dará la bienvenida al mundo a Los Ángeles, en lo que será un momento decisivo en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™. La ceremonia de apertura en el Estadio Los Ángeles dará inicio a un verano futbolístico histórico en toda la nación que estará cargado de cultura, energía y el poder unificador del deporte rey.

La celebración en Los Ángeles la encabezan las superestrellas Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, a las que se les sumarán otros artistas de renombre mundial que aún están por anunciarse. Juntos le darán vida a la música de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para la audiencia internacional y ofrecerán un espectáculo energizante que reflejará la magnitud, la ambición y el poder cultural del torneo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo: "La ceremonia inaugural en Los Ángeles representa la magnitud de lo que será la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La lista de artistas refleja la diversidad cultural de Estados Unidos y la vitalidad de sus muchas diásporas, y resalta la influencia del país en la música, el entretenimiento y la cultura pop, a la vez que muestra cómo la música une a las personas de todo el país".

Los fanáticos en el estadio jugarán un papel activo en la experiencia, por lo que se les invita a llegar temprano para que puedan disfrutar plenamente de la celebración inaugural en Los Ángeles. La ceremonia comenzará 90 minutos antes del pitido inicial, el viernes 12 de junio a las 16:30 (hora local). Las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes del inicio del partido, para que los fanáticos tengan acceso a actividades exclusivas, experiencias de entretenimiento inmersivo, recompensas y programación en vivo previo al partido por todo el recinto.

Por primera vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™, se establecerá un nuevo hito con la celebración de tres ceremonias de apertura espectaculares que se llevarán a cabo en México (11 de junio), Toronto y Los Ángeles (12 de junio), en las que Canadá, México y Estados Unidos se unirán para dar inicio al espectáculo más grande del mundo.

Más allá de las zonas horarias y las fronteras, a las celebraciones las une una idea guía: un mismo corazón. Sus latidos marcan el ritmo del juego, la energía de los jugadores y la pasión de millones de fanáticos que viven juntos la Copa Mundial de la FIFA™ en los estadios y en todo el mundo.

La ceremonia de Los Ángeles, que se produjo en colaboración creativa con Balich Wonder Studio, capturará la identidad, ambición y energía creativa tanto de la ciudad como de Estados Unidos, que quedarán representadas en el emblemático trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™. A través de efectos visuales a gran escala, narración inmersiva e increíbles espectáculos en vivo, la ceremonia celebrará la cultura y el espíritu de la nación, y creará un momento de unidad continental y global nunca antes visto en el fútbol.