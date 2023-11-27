Los Ángeles presenta su cartel para la gira de Countdown Concerts de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se celebrarán en Canadá, Estados Unidos y México

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ empezará por todo lo alto el miércoles 10 de junio con una serie inédita de conciertos relacionados entre sí, en colaboración con los premios Grammy®

Los Ángeles acogerá el Countdown Concert de Estados Unidos, en el que actuarán Diplo de Major Lazer y Davido, además de otros músicos por confirmar

El público podrá entrar en el Crypto.com Arena a partir de las 17:00 (PT), y el concierto en directo comenzará a las 18:00 (PT).

Los boletos se pondrán a la venta el miércoles 3 de junio a las 10:00 (PST) aquí

Tras el anuncio de los artistas que actuarán en los Countdown Concerts de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de Toronto y Ciudad de México, llega el turno de Los Ángeles, escenario de una celebración sin precedentes que hará las delicias de los aficionados el próximo miércoles 10 de junio. El espectáculo, que forma parte de una iniciativa inédita en la historia del Mundial, con actuaciones sincronizadas en Canadá, México y Estados Unidos, combinará música, fútbol y cultura para unir a los aficionados de los tres países en vísperas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Los Ángeles acogerá una fiesta por todo lo alto encabezada por músicos de la talla de Diplo, líder de Major Lazer, y Davido, los primeros artistas anunciados de un elenco que promete brindar al público una noche inolvidable de música, fútbol y cultura. Ciudad de México y Toronto acogerán también actuaciones en vivo, con elencos ya anunciados que incluyen artistas como Bryan Adams, Nora Fatehi, Vegedream, AHI y Wyclef, Los Ángeles Azules, Belinda y Elena Rose.

El público podrá entrar en el Crypto.com Arena a partir de las 17:00 (PT). Los aficionados podrán adquirir aquí boletos para el espectáculo a partir de las 10:00 (PST) del próximo miércoles 3 de junio y formar parte de una ocasión inédita para celebrar la cuenta regresiva del mayor acontecimiento deportivo del planeta.

“La gira de Countdown Concerts es un homenaje a la pasión, la unidad y los lazos culturales que conectan a los tres países y al mundo entero, y que definen el espíritu de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ —explicó Manolo Zubiria, director de la División del Torneo (Estados Unidos)—. A tan solo dos días del partido inaugural en Estados Unidos, Los Ángeles acogerá un espectáculo inolvidable con artistas de primera categoría en una de las capitales mundiales del entretenimiento. Se trata de una celebración internacional que aúna música, fútbol y afición para dar la bienvenida a seguidores de todo el mundo”.

La gira, que se ha preparado en colaboración con los premios Grammy®, organizará otros conciertos en Canadá y Ciudad de México y contará con la participación de cantantes de renombre que figuran en el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, junto con otras estrellas internacionales e invitados especiales.