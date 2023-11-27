Future y Tyla disparan la expectación con Game Time, el último sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El último estreno del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ combina unas explosivas bases de rap con melodías pop muy dinámicas

La canción, que es pura energía, lleva por primera vez el hip-hop , uno de los géneros musicales más influyentes, a la Copa Mundial de la FIFA™ y refuerza más si cabe la relevancia cultural e internacional del álbum

Game Time se estrenará en directo durante la estelar ceremonia de inauguración que tendrá lugar el viernes 12 de junio en el Estadio Los Ángeles

Se acaba de presentar el último sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Game Time, interpretado por Future y Tyla, y cortesía de SALXCO UAM y Def Jam Recordings. Junto con el videoclip oficial, la canción aporta una intensidad inédita al álbum: condensa la adrenalina y la emoción que recorren el mundo ahora que aficiones y jugadores esperan con impaciencia el comienzo de la competición. El tema ya se puede escuchar en todas las plataformas de todas las plataformas de .

Producido por Cirkut, galardonado con cuatro premios Grammy®, Game Time reúne a Future y Tyla, poseedores de tres y dos premios Grammy®, respectivamente, para crear una canción de hip-hop muy potente. Los instrumentos de viento metal y una percusión atronadora destacan en este tema, el primero de su género que forma parte de la banda sonora de una Copa Mundial de la FIFA™. Desde el verso en el que Future anuncia que faltan 20 segundos para que empiece el partido, la canción plasma toda la adrenalina y la emoción de esos instantes previos y recoge la expectación de aficiones, jugadores y países de todo el mundo, que se preparan ya para la gran cita. Tyla aporta su singular fuerza pop al tema, con movimiento, melodía y una dimensión internacional. Ambos artistas unen dos esferas musicales distintas y canalizan toda la emoción colectiva en esta canción del álbum oficial.

Future declaró lo siguiente sobre el estreno: «La Copa Mundial de la FIFA es un escenario global, y hemos grabado una canción para recoger esa energía. Con Game Time, el partido ya puede empezar. Me hace mucha ilusión llevar esa energía a la ceremonia de inauguración en los Ángeles y celebrar ese momento con aficionados de todo el mundo».

«Participar en el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es como cerrar un círculo desde que Sudáfrica acogió la Copa Mundial en 2010. Tengo unas ganas enormes de actuar en la ceremonia de inauguración. ¡Vamos, Sudáfrica!», añadió Tayla.

Los aficionados podrán disfrutar en directo de la esperada colaboración entre Future y Tyla durante la estelar ceremonia de inauguración en el Estadio Los Ángeles, en los prolegómenos del primer partido que se disputará en Estados Unidos el viernes 12 de junio.