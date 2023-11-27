Las creadoras de éxitos mundiales LISA, Anitta y Rema estrenan un nuevo sencillo para el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se interpretará en la ceremonia inaugural de Los Ángeles

La ´última canción del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sitúa los sonidos del mundo en primer plano

LISA, Anitta y Rema[LE1] colaboran para producir un tema que fusiona el pop latino, el K-pop y el afrobeats en una canción cargada de energía

Las artistas interpretarán Goals en directo por primera vez durante la espectacular ceremonia de inauguración que se celebrará en el Estadio Los Ángeles el viernes 12 de junio

Hoy, tres de las artistas con mayor influencia cultural del mundo —LISA, Anitta y Rema— han presentado Goals, la canción más reciente del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya disponible a través de SALXCO UAM y Def Jam Recordings. El tema, que llega acompañado de un videoclip oficial, da vida a uno de los momentos más universales y ambiciosos del ´álbum y se puede escuchar en las principales plataformas de streaming, junto con su videoclip oficial.

Para ampliar el alcance cultural y sonoro del disco, Goals incorpora lo mejor del pop latino, del afrobeats y del K-pop, sonidos que han contribuido a marcar el rumbo de la música en todo el mundo. Este tema potente y de marcado pulso rítmico, que ha sido producido por Cirkut, ganador de un Grammy, trasciende cualquier sonido o región específicos y refleja la energía sin fronteras y la dimensión global de la Copa Mundial de la FIFA™. LISA, Anitta y Rema firman juntas uno de los temas más directos y de mayor alcance del disco.

Sobre la colaboración, LISA ha comentado: "Formar parte del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA de este año ha sido apasionante. La música sirve para unir a pueblos de todos los rincones del mundo, por lo que trabajar con Anitta y Rema ha sido un gran honor".

"La Copa Mundial es muy importante para mí —ha declarado Anitta—. Al fin y al cabo, soy brasileña, así que el torneo me trae recuerdos maravillosos. Poder contribuir ahora a su historia, colaborando con LISA y Rema en Goals, es muy especial para mí. Estoy muy agradecida por esta oportunidad".

Rema ha añadido: "Reunir todos los sonidos de los tres continentes en un solo tema en el mayor escenario mundial supone un gran momento para la música".

Los aficionados podrán disfrutar en directo de la energía de LISA, Anitta y Rema durante la espectacular ceremonia inaugural que tendrá lugar en el Estadio Los Ángeles antes del primer partido disputado en Estados Unidos el viernes 12 de junio.

Tras los estrenos de Lighter, Por ella, Echo e Illuminate, la expectación va creciendo y el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ va tomando forma con una amplia variedad de artistas internacionales y colaboraciones de diferentes géneros que plasman la energía, la diversidad y la esencia cultural que definirán la Copa Mundial de la FIFA 2026™.