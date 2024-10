Frauenfussballkampagne erzielt weltweit Erfolge

Die Frauenfussballkampagne der FIFA fördert den Fussball an der Basis

Das Programm unterstützt Mitgliedsverbände dabei, mehr Mädchen für den Fussball zu begeistern

Inside FIFA wirft einen Blick auf einige der Nationen, die bisher im Jahr 2024 davon profitieren werden

Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™ hat gezeigt, wie sehr der Frauenfussball in allen Teilen der Welt mit Unterstützung des Weltfussballverbandes gewachsen ist. Eine Vielzahl neuer Nationen beeindruckte, und zum ersten Mal sicherten sich Länder aus allen sechs Konföderationen Siege während des Turniers. Dieses Wachstum auf dem Spielfeld unterstreicht die anhaltenden Investitionen der FIFA in den Frauenfussball und wird sich sicherlich noch verstärken, wenn das Turnier zum ersten Mal in Südamerika stattfindet, wenn Brasilien die Welt im Jahr 2027 willkommen heißt. Das Turnier fällt mit dem erklärten Ziel der FIFA zusammen, bis 2027 weltweit 60 Millionen Mädchen und Frauen zum Fussballspielen zu bewegen. Die FIFA hat gemeinsam mit den Mitgliedsverbänden (MAs) hart daran gearbeitet, die Beteiligung zu fördern und zu steigern. Eines der wichtigsten Programme zur Frauenfussballförderung der FIFA, von dem die Mitgliedsverbände profitieren, ist die Frauenfussballkampagne. Eine Initiative, die mit Ziel 1 (Entwicklung und Wachstum) der FIFA-Frauenfussballstrategie (2018-2027) in Einklang steht.

Im Kern soll die Frauenfussballkampagne die Mitgliedsverbände in allen Teilen der Welt dazu ermutigen, die Beteiligung auf Jugendebene zu erhöhen. Dies geschieht in der Regel dadurch, dass die jeweiligen Mitgliedsverbände mit der FIFA zusammenarbeiten, um Veranstaltungen im Breitenfussball durchzuführen und einen Raum für freies Spiel zu schaffen, in dem sich die Spielerinnen einbezogen fühlen, Spaß haben und sich inspirieren lassen können. Von Tahiti bis Puerto Rico, von Honduras bis Ecuador und von Kenia bis Laos hat das Jahr 2024 die Vielfalt der kulturell unterschiedlichen Verbände unterstrichen, die Hand in Hand mit der FIFA zusammengearbeitet haben, um gleichgesinnten Kindern soziale und integrative Möglichkeiten zu bieten, Fussball in einer angenehmen Umgebung zu erleben.

Inside FIFA stellt einige der Länder vor, die in diesem Jahr bereits erfolgreich von der Frauenfussballkampagne profitiert haben.

Tahiti (Juni 2024)

Logistische Herausforderungen wurden gemeistert, als die FIFA Veranstaltungen der Frauenfussballkampagne in Tahiti unterstützte und Jugendliche von abgelegenen Inseln Französisch-Polynesiens anreisten. Die Teilnehmer kamen nicht nur von der Hauptinsel Tahiti, sondern auch von der Nachbarinsel Mo'orea und den noch weiter entfernten Marquesas-Inseln sowie den Leeward-Inseln zu den Festivals. Die verstärkten Aktivitäten sind darauf zurückzuführen, dass Tahiti bei der letztjährigen OFC U-16-Frauenmeisterschaft mit dem dritten Platz einen neuen Höchststand erreicht hat.

Puerto Rico (Juni & Dezember 2024)

Puerto Rico veranstaltete im Juni 2024 eine Reihe von Festivals im Rahmen der Frauenfussballkampagne und wird im Dezember dieses Jahres weitere ausrichten. Bis Ende des Jahres werden voraussichtlich etwa 1.000 Mädchen aus dem karibischen Land an den Festivals teilgenommen haben.

Majorie Martínez, Direktorin für Frauenfussball beim puertoricanischen Fussballverband, hofft, dass viele Teilnehmerinnen durch die Veranstaltungen motiviert werden, weiterhin Fussball zu spielen: „Dieses Frauenfussballfestival ist die perfekte Veranstaltung, um den Sport weiter kennenzulernen. Sie können Spielerinnen unserer Nationalmannschaft und studentische Athletinnen der verschiedenen Universitäten Puerto Ricos kennenlernen und sich austauschen, damit sich die Mädchen darin wiederfinden, sich mit ihnen identifizieren und sich weiterhin in den Sport verlieben können.“

Honduras (Juli, August, September & Oktober 2024)

Die Frauenfussballkampagne war in Honduras sehr aktiv und veranstaltete über vier Monate hinweg – im Juli, August, September und Oktober – Festivals. Das FIFA-Programm zur Entwicklung der Liga wird ebenfalls in Honduras genutzt. Das ehrgeizige zentralamerikanische Land hat starke Initiativen zur weiteren Entwicklung des Frauenfussballs ins Leben gerufen.

Ecuador (Juni, Juli, August & September 2024)

Der ecuadorianische Fussballverband (FEF) hat die Festivals der Frauenfussballkampagne und das Programm zur Entwicklung von Ligen der FIFA im Jahr 2024 kombiniert, um ihre Wirkung zu maximieren und weibliche Talente im Land zu entdecken und zu beobachten. Dies ist besonders aktuell, da die südamerikanische Nation im Oktober an ihrer ersten FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™ teilnimmt. Die FEF hat mit Festivals in Esmeraldas (Juni), Santa Elena (Juli), Riobamba (Oktober) und Ibarra (Oktober) für eine breite geografische Streuung der Aktivitäten gesorgt und pro Festival 150 Teilnehmerinnen eingebunden. Ecuador profitiert bereits zum zweiten Mal von der FIFA-Frauenfussballkampagne. 2023 veranstaltete die FEF Fussballfestivals in der Hauptstadt Quito. „Wir als ecuadorianischer Fussballverband hoffen, alle von der FIFA angebotenen Programme zur Förderung des Frauenfussballs nutzen zu können“, sagte Tatiana Burgos, Entwicklungskoordinatorin des ecuadorianischen Fussballverbands, kürzlich auf dem Regionalen Workshop der FIFA für Frauenfussball in Bogotá. “Sie [die Teilnehmerinnen] sind immer sehr begeistert davon, ihre Träume wahr werden zu lassen.“

Kenia (Juli & August 2024)

Die Jahresmitte war in Kenia eine arbeitsreiche Zeit, da in Embu und im Samburu County Festivals stattfanden und Busia im August eine große Veranstaltung ausrichtete. Die Frauenfussballkampagne wurde 2023 erfolgreich in der ostafrikanischen Nation gestartet. Nach mehreren Jahren gemeinsamer Anstrengungen wurde der kenianische Fussballverband mit der erstmaligen Teilnahme an einem globalen Frauenturnier bei der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft belohnt.

Laos (September 2024)