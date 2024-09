"Eine große Chance". Regionaler Workshop über die Entwicklung des Frauenfussballs in Südamerika

Der Workshop fand am Rande der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™ statt

Die 10 südamerikanischen Mitgliedsverbände waren alle vertreten

Sarai Bareman sagt, dass die FIFA den Frauenfussball nur mit der Unterstützung der MA fördern kann

Der Frauenfussball in Südamerika befindet sich in einer spannenden Phase. Kolumbien war Gastgeber der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft 2024™ und in drei Jahren wird die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ zum ersten Mal auf dem Kontinent stattfinden, wenn sie von Brasilien ausgerichtet wird.

Um den zehn Mitgliedsverbänden dabei zu helfen, das Beste aus diesen Ereignissen zu machen, veranstaltete die FIFA am Rande der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft in Bogotá einen regionalen Workshop zum Thema Frauenfussball.

"Die Frauenfussball-Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien ist die grösste Chance, die jeder einzelne Mitgliedsverband in dieser Region hat, um den Frauenfussball in seinem Land zu fördern", sagte die FIFA-Chefin für Frauenfussball, Dame Sarai Bareman, in ihrer Eröffnungsrede. "Nach diesem Turnier wird der Frauenfussball in Südamerika explodieren, und wenn wir nicht bereit sind, dieses Interesse aufzugreifen, werden wir die nächste Generation, die durch dieses Turnier inspiriert wird, im Stich lassen.

Sie betonte, dass die Ambitionen der FIFA, den Fussball zu fördern und das Ziel von 60 Millionen fussballspielenden Frauen bis 2026 zu erreichen, stark von den Mitgliedsverbänden abhängen."Sie sind es, die diese Ziele tagtäglich verwirklichen. Das ist also eine Chance, sie zu unterstützen, von ihnen zu hören und ihre Herausforderungen besser zu verstehen: was gut funktioniert, was nicht, und das hilft uns auch dabei, uns anzupassen und anzupassen, wie wir sie unterstützen können", erklärte sie später gegenüber Inside FIFA.

Bareman betonte, wie wichtig es ist, dass die Mitgliedsverbände eine Strategie für den Frauenfussball haben, die das gesamte Ökosystem wie Breitenfussball, Entwicklung, Teilnahme und die Organisation von Wettbewerben auf Jugendebene für Mädchen einbezieht.

"Wir brauchen Trainer, die bereit sind, diese Mädchen zu empfangen und zu trainieren. Wir brauchen Verwaltungsangestellte für das Spiel. Auf dem Spielfeld kann man viel tun, aber wenn man keine starken Strukturen um das Spiel herum oder eine starke Verwaltung hat, kann all die harte Arbeit auf dem Spielfeld umsonst gewesen sein. Es gibt also nicht wirklich eine zentrale Sache, die jeder hier tun kann", sagte sie.

Ramón Jesurún, der Präsident des kolumbianischen Fussballverbands (FCF), wies bei der Eröffnung der Veranstaltung auf die Bedeutung der nationalen Meisterschaften hin. "Wir müssen die lokalen Ligen konsolidieren und stärken, damit die Fortschritte, die wir bei den Nationalmannschaften sehen, auch bei den Vereinsmannschaften eintreten", sagte er.

Eines der strategischen Ziele der FIFA für den Zyklus 2023-27 besteht darin, die Spielmöglichkeiten für Nationalmannschaften und Vereine zu verbessern. Frederico Nantes, CONMEBOL-Direktor für Wettbewerbe und Spielbetrieb, erläuterte, wie die CONMEBOL dem Beispiel der FIFA folgt und die Zahl der Frauenwettbewerbe von 15 im Zyklus 2022-2024 auf 18 im Zyklus 2025-27 erhöht hat, was einer Steigerung der Anzahl der Spiele um 27,3 % und der Anzahl der beteiligten Spielerinnen um 16,6 % entspricht.

Die Mitgliedsverbände erhielten außerdem eine Präsentation über das CONMEBOL-Programm Evolución zur Entwicklung und Professionalisierung des Fußballs sowie eine weitere über die Entwicklung des Frauenfussballs in Kolumbien.

Auch Arthur Elias, Trainer der brasilianischen Frauen-Nationalmannschaft, kam zu Wort. "Es ist wirklich wichtig für uns, das Spiel als Ganzes weiterzuentwickeln, und der Austausch von Wissen ist immer sehr nützlich", sagte Elias, der Brasilien beim Olympischen Fussballturnier Paris 2024 zur Silbermedaille geführt hat.