Ausbau des Frauenfussballs (Februar 2025)

Rege Entwicklungstätigkeit in Südamerika, Meilensteine in Ozeanien und Somalia erreicht

Indonesien

Der indonesische Fussballverband (PSSI) ist einer von nur drei Fussballverbänden weltweit, die für das FIFA-GIZ-Stipendium zur Stärkung der Rolle der Frau im Sport ausgewählt wurden. Durch eine Partnerschaft mit der NGO (Non-Governmental Organisation/Nichtregierungsorganisation) Le Guilde , die als verlängerter Arm der GIZ fungiert, und unter der Aufsicht der FIFA-Frauenfussballabteilung soll dieses Programm die Entwicklung des Frauenfussballs in der viertbevölkerungsreichsten Nation der Welt beschleunigen. Die PSSI bietet 25 D-Lizenz-Trainerstipendien für potenzielle Kandidatinnen an, die als fähig erachtet werden, den Frauenfussball zu verändern.

„Diese Initiative ist perfekt auf unsere Strategie für den Frauenfussball 2024–2028 abgestimmt und konzentriert sich auf die Karriereentwicklung und den Kapazitätsaufbau, um den Frauenfussball in Indonesien auf ein neues Niveau zu heben“, fügte Ramadhana Wulandiani hinzu, Projektleiter von FIFA-GIZ Women Empowerment in Sports (PSSI).

Ozeanien

„Die OFC hat uns in Bezug auf die allgemeine Gleichstellung wirklich unterstützt. Es ist sehr aufregend, wir lernen voneinander“, sagte die Schiedsrichterin Torika Delai aus Fidschi und gab gleichzeitig einige Ratschläge für angehende Schiedsrichterinnen. “Nehmt die Herausforderung an und lasst euch inspirieren.“

Honduras

Die Entwicklung, Sensibilisierung und Förderung des Frauenfussballs in Honduras waren die Hauptziele, als der honduranische Fussballverband (FENAFUTH) Festivals in Siguatepeque und Choluteca ausrichtete. An den beiden Festivals, die den Abschluss des zweiten Zyklus der FIFA-Frauenfussballkampagne in dem zentralamerikanischen Land markierten, nahmen etwa 100 Mädchen teil.