Geschlechtergleichstellung im Mittelpunkt des „Sport für Frauenförderung“-Programms der FIFA und der GIZ

Nach einem entsprechenden Aufruf am 2. November 2023 haben 200 Organisationen aus 30 Partnerländern der GIZ ihre Projektvorschläge eingereicht. Eine der Voraussetzungen dieses Aufrufs war, dass die Projekte aufzeigen sollten, wie der Sport Geschlechterdiskriminierung sowie geschlechtsspezifische und sexuelle Gewalt bekämpfen und die Rolle der Frau stärken kann.

Ausgewählte Organisationen

Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (VIS) (Ghana)**

Anahat for Change Foundation (Indien)*

Together Advancing Common Trust (TAKT) (Nordmazedonien, Serbien und Bosnien und Herzegowina)*

Die Liste umfasst zehn fussballspezifische Projekte, vier polysportive Projekte, ein Rugby- und ein Volleyballprojekt. Von diesen Projekten befinden sich sieben in Afrika, drei in Asien, zwei in Lateinamerika, zwei im Nahen Osten und zwei auf dem Westbalkan.