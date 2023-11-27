FIFA präsentiert das offizielle Album zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Offizielles WM-Album mit globalem Künstleraufgebot für das umfangreichste Multi-Track-Musikprojekt in der Geschichte der FIFA-Fussball-Weltmeisterschaft™

18 Songs von internationalen Stars als Spiegelbild von Vielfalt, Energie und Reichweite der bevorstehenden FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™

Vollständiges offizielles Album von FIFA Sound ab sofort auf allen Streaming-Plattformen als Pre-Save verfügbar

Die FIFA hat heute das vollständige Künstleraufgebot des offiziellen Albums zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ veröffentlicht. Das Album vereint Künstlerinnen und Künstler, Kulturen und Klänge aus aller Welt zur grössten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ aller Zeiten. Mit insgesamt 18 Songs ist das Album das umfangreichste Musik- und Kulturprojekt, das jemals für eine WM geschaffen wurde, und fängt die Energie, Emotionen und den globalen Geist ein, die das grösste Spektakel der Welt in Kanada, Mexiko und den USA prägen werden. Das offizielle Album zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ kann ab sofort auf allen Streaming-Plattformen vorgemerkt werden.

Nach den weltweiten Releases von Lighter, Por Ella, Echo, Illuminate, Goals und Game Time enthüllt FIFA Sound nun die vollständige kreative Vision hinter dem offiziellen Album – ein Staraufgebot, das das Prestige und die Vielfalt des Turniers widerspiegelt. Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt kommen in bislang einzigartigen Kooperationen zusammen. Für die meisten Interpreten ist es die jeweils erste Zusammenarbeit – inspiriert durch die Kraft des Fussballs.

„Die FIFA hat ein aussergewöhnlich starkes Musikaufgebot zusammengestellt, das dem grössten Einzelsportereignis der Geschichte gerecht wird“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. „Von globalen Superstars bis hin zu aufstrebenden Talenten, die die Zukunft der Musik prägen: Das offizielle Album zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 vereint Künstlerinnen und Künstler aus allen Kontinenten, Sprachen und Genres in einem Projekt, das Fans weltweit durch die Kraft der Musik und des Fussballs zusammenbringen soll.“

Titelliste des offiziellen Albums zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Goals– LISA, Anitta und Rema Game Time– Future und Tyla Illuminate– Jessie Reyez und Elyanna Echo– Daddy Yankee und Shenseea Por Ella– Los Ángeles Azules und Belinda Three Nations – 21 Savage, Nata Cano und French Montana No Place Like Home– Major Lazer, Nelly Furtado und Davido In the Stars (Remix) – The Rolling Stones Show Me– Ayra Starr and Latto Mi Mexico Lindo– Alejandro Fernández Blessings– Stormzy, Fridayy und Angel Energy – Ava Max und BIA Lighter– Jelly Roll und Carín León Siir Siir– Nora Fatehi, Vegedream und Sanjoy Partidazo– Danny Ocean Champion– IShowSpeed Love Always Wins– Shaggy, Cimafunk und Zema Dai Dai – Shakira und Burna Boy

Das Album ist nicht nur eine Sammlung von Songs, sondern dient als Plattform für künstlerische Zusammenarbeit auf globaler Ebene. Künstlerinnen und Künstler mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und musikalischen Traditionen haben gemeinsam einen Soundtrack geschaffen, der die einzigartige Fähigkeit des Fussballs widerspiegelt, Menschen auf der ganzen Welt zu verbinden. Im Laufe des Turniers werden weitere Kollaborationen und Singles veröffentlicht.

Fans werden viele der Titel live bei den Countdown-Konzerten in Mexiko-Stadt, Toronto und Los Angeles sowie bei den Eröffnungsfeiern in Mexiko, Kanada und den USA zu hören bekommen.