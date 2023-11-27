Die USA begrüssen die Welt in Los Angeles mit einer hochkarätigen Eröffnungsfeier zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Los Angeles ist die globale Hauptstadt der Unterhaltung und wird am Freitag, dem 12. Juni, mit einer spektakulären Eröffnung den historischen Sommer in den USA einläuten

Weltstars wie Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema und Tyla sind die Headliner der mit Stars gespickten Veranstaltung

Zum ersten Mal in der Geschichte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ finden drei WM-Eröffnungsfeiern statt, denn Kanada, Mexiko und die USA veranstalten auf dem Kontinent ein gemeinsames globales Fest

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ wird mit einer historischen Feier in ganz Nordamerika eröffnet, deren Höhepunkt eine spektakuläre Zeremonie in Los Angeles, der Unterhaltungshauptstadt der Welt, sein wird, bei der Fussball, Musik und Entertainment auf einer globalen Bühne zusammenkommen.

Am Freitag, dem 12. Juni, begrüssen die USA die Welt in Los Angeles zu einem Meilenstein in der Geschichte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™. Die Eröffnungsfeier im Stadium von Los Angeles läutet in der ganzen Nation einen historischen Fussballsommer ein, der von Kultur, Energie und der verbindenden Kraft des Fussballs geprägt ist.

Die weltweiten Superstars Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema und Tyla werden die Feierlichkeiten in Los Angeles als Headliner begleiten, wobei weitere weltbekannte Künstler noch bekanntgegeben werden. Gemeinsam wollen sie dem globalen Publikum mit einem energiegeladenen Spektakel den Sound der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ näherbringen. Die Show soll die Tragweite, die Bedeutung und die kulturelle Kraft des Turniers widerspiegeln.

„Diese Eröffnungsfeier in Los Angeles verdeutlicht den herausragenden Stellenwert, den die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ erreichen wird“, so FIFA-Präsident Gianni Infantino. „Die Auswahl der Künstler soll zeigen, welch kulturelle Vielfalt in den USA existiert und wie facettenreich die vielen Einwanderergruppen sind. Sie unterstreicht den enormen Einfluss des Landes auf Musik, Unterhaltung und Popkultur und ist ein Beispiel dafür, wie man dadurch die Menschen im ganzen Land zusammenbringen kann.“

Auch die Fans im Stadion werden aktiv in das Erlebnis eingebunden und sollten frühzeitig anreisen, um voll und ganz in die Eröffnungsfeier in Los Angeles einzutauchen. Die Veranstaltung beginnt am Freitag, dem 12. Juni, 90 Minuten vor Anpfiff um 16:30 Uhr Ortszeit. Türöffnung ist vier Stunden vor Spielbeginn. Geboten werden verschiedenste Attraktionen wie exklusive Aktionen, Preise und Unterhaltung.

Zum ersten Mal in der Geschichte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ wird es drei spektakuläre Eröffnungsfeiern geben: am 11. Juni in Mexiko-Stadt und am 12. Juni in Toronto und Los Angeles. Dann werden die drei nordamerikanischen Nationen gemeinsam das grösste Spektakel der Welt einläuten.

Die Feiern über Zeitzonen und Grenzen hinweg drehen sich rund um einen gemeinsamen Herzschlag. Sie verkörpern den Rhythmus des Fussballs, die Dynamik der Spieler und die Begeisterung von Millionen von Fans, die diesen Moment gemeinsam erleben – in den Stadien und auf der ganzen Welt.

Die zusammen mit dem Balich Wonder Studio produzierte Feier in Los Angeles wird die Identität, den Ehrgeiz und die kreative Energie der Stadt und der USA widerspiegeln und dabei den legendären FIFA WM-Pokal als verbindendes Element nutzen. Mit eindrucksvollen Bildern, fesselnden Storys und mitreissenden Live-Auftritten wird die Veranstaltung die Kultur und den Geist der Nation zelebrieren und gleichzeitig auf einen gemeinsamen Moment der kontinentalen und globalen Einheit hinführen, wie es ihn im Fussball noch nie gegeben hat.