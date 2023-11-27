„Illuminate“ von Jessie Reyez und Elyanna vierte Single aus dem offiziellen Album zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Neue Single aus dem offiziellen Album zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, die die Fans mit ihren Rhythmen weltweit begeistern wird

Einzigartiger Song von Jessie Reyez und Elyanna mit einer Mischung aus R&B, Global Pop und Einflüssen aus dem Nahen Osten

„Illuminate“ vierter Track, Veröffentlichung weiterer Singles in den kommenden Wochen

„Illuminate“ ist die neuste Auskoppelung aus dem offiziellen Album zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. Die Single von Jessie Reyez und Elyanna ist ab sofort über SALXCO UAM & Def Jam Recordings erhältlich. Der von GRAMMY®-Preisträger Cirkut produzierte Titel, der von Emotionen, Identität und Verbundenheit geprägt ist, vereint Alternative R&B, Global Pop und Einflüsse aus dem Nahen Osten und wird Menschen aller Kulturen weltweit begeistern. „Illuminate“ ist ab sofort auf allen grossen Streaming-Plattformen verfügbar.

Jessie Reyez, bekannt für ihre unverfälschte Art, Geschichten zu erzählen, und ihren genreübergreifenden Sound, hat sich durch ihre furchtlose, zutiefst persönliche Kunst weltweit einen Namen gemacht. Ihr zur Seite steht mit Elyanna eine führende Stimme der globalen Musikszene. Sie vermischt arabische, chilenische und westliche Pop-Einflüsse und begeistert so ein internationales Publikum für Klänge aus dem Nahen Osten. Mit „Illuminate“ führen die beiden verschiedene Kulturen, Perspektiven und Klänge zusammen und setzen somit vor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ein starkes Zeichen. Reyez spendet ihr Honorar aus „Illuminate“ für wohltätige Zwecke, während Elyanna angesichts der globalen Lage gemeinnützige Initiativen unterstützen möchte.

Die Zusammenarbeit zwischen Jessie Reyez und Elyanna ist Ausdruck der sich wandelnden Musiklandschaft. Sie verbindet Menschen über Sprachgrenzen, Regionen und Generationen hinweg und unterstreicht die universelle völkerverbindende Kraft des Fussballs. Sie fängt die Schnittstelle zwischen Sport, Kultur und Musik ein und verstärkt die Energie, die die WM weltweit versprüht.

Nach der weltweiten Veröffentlichung von „Lighter“ von Jelly Roll und Carín León, „Por Ella“ von Los Ángeles Azules und Belinda sowie „Echo“ von Daddy Yankee und Shenseea erweitert „Illuminate“ das offizielle Album zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ um eine weitere kulturelle und musikalische Facette. Das offizielle Album ist eine Hommage an die drei Austragungsländer sowie an den globalen Sound aus lateinamerikanischen, karibischen und internationalen Klängen. Mit „Illuminate“ erhält das Album eine zusätzliche emotionale und filmische Note und erreicht mit seiner übergeordneten Erzählung eine neue Dimension.