Offizielles Album zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ startet mit „Lighter“ von Jelly Roll und Carín León, produziert von Cirkut

„Lighter“ erste Single aus dem offiziellen Album zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ mit Künstlern aus allen drei Gastgeberländern (Kanada, Mexiko und USA)

Verschmelzung von Fussball und Musik im offiziellen Album zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ zu einem globalen Fussballrhythmus

„Lighter“ jetzt auf allen grossen Streamingdiensten

„Lighter“ von Jelly Roll und Carín León, produziert von Cirkut über Def Jam Recordings, ist die erste Single aus dem offiziellen Album zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. Der Song ist die erste Auskoppelung eines bahnbrechenden Albums, das für die inklusivste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ der Geschichte produziert wurde, und ab sofort auf allen grossen Streamingdiensten verfügbar.

Als Gemeinschaftsprojekt dreier prägender Künstler aus den Gastgeberländern des Turniers – Jelly Roll (USA), Carín León (Mexiko) und Cirkut (Kanada), der 2026 mit dem GRAMMY® Award in der Kategorie „Produzent des Jahres – Nicht-Klassik“ ausgezeichnet wurde –lässt „Lighter“ die drei Nationen in einem Song verschmelzen. Der Titel verbindet Jelly Rolls Country-Tradition mit Carín Leóns mexikanischem Flair und vermischt damit verschiedene Genres zu einer Hymne, die Nordamerikas lebendige Vielfalt sowie die weltweite Begeisterung für den Fussball widerspiegelt.

„Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft ist einer der seltenen Momente, wenn die ganze Welt im gleichen Takt tanzt“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. „Das offizielle Album zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 ist nicht einfach eine musikalische Untermalung des Turniers, sondern ein Fanal für die weltweite Entwicklung des Fussballs. Mit Künstlern, die das Publikum weltweit in ihren Bann ziehen, schaffen wir etwas, das die Grösse, Ambition und kulturelle Bedeutung dieses historischen Wettbewerbs illustriert. ,Lighter‘ ist der Auftakt dieser Reise. Der Song steht für Beharrlichkeit, Dynamik und Spass, verbindet die Fans rund um die Welt und wird während des gesamten Turniers die Atmosphäre in den Stadien, bei Fanfesten und auf den Strassen prägen.“

Zum Song und zur Zusammenarbeit sagte Jelly Roll: „Musik kann die Menschen an ungeahnten Orten erreichen. Diese Gemeinschaftsproduktion mit Carín León und Cirkut ist der beste Beweis dafür. Ich bewundere die beiden schon seit Jahren. Die Zusammenarbeit bei dieser Single bedeutet mir deshalb sehr viel. Ich freue mich sehr, diesen Song mit allen rund um die Welt zu teilen.“

Carín León sagte zum Song: „Mit einem Künstler wie Jelly Roll für die grösste Sportveranstaltung der Welt zusammenzuarbeiten, macht mich unglaublich stolz. Als Mexikaner fühle ich mich sehr geehrt, bei diesem Projekt dabei zu sein und ein Stück unserer Musik und Kultur in die Welt hinauszutragen. Ich bin sehr dankbar für diese Chance und freue mich, das zu teilen, was uns am meisten bedeutet: Musik, die von Herzen kommt.“

Cirkut fügte hinzu: „Die Zusammenarbeit mit Jelly Roll und Carín León bei der ersten Single des Albums zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 war eine grosse Ehre. Wir wollten etwas schaffen, das den Sound und die Seele der Austragungsländer rüberbringt und Fans rund um die Welt anspricht.“