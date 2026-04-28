„Echo“ von Daddy Yankee und Shenseea dritte Single aus dem offiziellen Album zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Song mit viel Flair, elektronischem Sound und weltweitem Hitpotenzial

Dritte Single aus dem Soundtrack zur grössten Show auf Erden

Nach „Por Ella“ zweiter Song des Albums, der exklusiv vom mehrfach ausgezeichneten puerto-ricanischen Hitproduzenten Tainy realisiert wurde

Das offizielle Album zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ veröffentlicht heute mit „Echo“ die dritte Single und präsentiert damit das nächste Highlight seines Staraufgebots. Der energiegeladene Track von Daddy Yankee und Shenseea wurde vom mehrfachen GRAMMY®-Preisträger Tainy gemeinsam mit Maaloufs „Red & Black Light“, Maalouf, Massari, Adium, Jota Rosa und Albert Hype produziert. Der Titel vereint zwei der einflussreichsten Stimmen aus Dancehall und Reggaeton und verleiht dem globalen Sound des Albums damit eine neue Dimension. „Echo“ wurde über SALXCO UAM & Def Jam Recordings veröffentlicht und ist nun auf allen grossen Streamingplattformen verfügbar.

„Echo“ vereint Shenseeas dynamischen, genreübergreifenden Stil mit Daddy Yankees nachhaltigem Einfluss auf den Reggaeton und lässt Dancehall und Reggaeton zu einer rhythmischen Hymne verschmelzen. Der Track fängt die Energie und Dynamik beider Genres ein und schafft einen eingängigen Sound, der weltweit Anklang finden dürfte. Gleichzeitig zeigt er, wie eng die karibische und lateinamerikanische Musik miteinander verbunden sind.

„Was für ein Segen, die Welt durch Musik und Fussball vereinen zu können“, sagte Daddy Yankee. „Wir können so Menschen über alle Sprach- und Landesgrenzen hinweg zusammenbringen.“

„Musik und Fussball sprechen beide eine universelle Sprache“, fügte Shenseea hinzu. „Es ist etwas Besonderes, bei etwas dabei zu sein, das die Welt auf diese Weise zusammenbringt.“