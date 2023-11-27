Exklusiver Auftritt von LISA, Anitta und Rema mit neuer Single aus dem offiziellen Album der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ bei der Eröffnungsfeier im Los-Angeles-Stadion

Globaler Sound im Zentrum des neusten Tracks aus dem offiziellen Album der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Mitreissender Mix von Latin Pop, K-Pop und Afrobeats dank internationaler Zusammenarbeit von LISA, Anitta und Rema

Live-Premiere von „Goals“ bei der spektakulären Eröffnungsfeier am Freitag, 12. Juni, im Los-Angeles-Stadion

Mit LISA, Anitta und Rema stehen drei herausragende Künstlerinnen und Künstler hinter „Goals“, dem neusten Track aus dem offiziellen Album der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, der ab sofort über SALXCO UAM und Def Jam Recordings erhältlich ist. Zusammen mit dem offiziellen Video erweckt der Titel die globale Dimension des Albums so richtig zum Leben. „Goals“ ist ab sofort auf allen grossen Streamingplattformen verfügbar, und auch das Musikvideo ist jetzt online.

„Goals“erweitert die kulturelle und klangliche Bandbreite des Albums und greift dabei auf Latin Pop, Afrobeats und K-Pop zurück – Musikrichtungen, die die Entwicklung der weltweiten Musikszene massgeblich geprägt haben. Der eingängige, mitreissende Track wurde von Grammy-Gewinner Cirkut produziert und lässt sich nicht auf einen bestimmten Sound oder eine bestimmte Region festlegen. Vielmehr versprüht er die grenzenlose Energie und die globale Dimension der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™. LISA, Anitta und Rema sorgen mit ihrer Single für einen wahrlich berührenden und völkerverbindenden Moment.

LISA sagte zur Zusammenarbeit: „Es war einfach aufregend, dieses Jahr Teil des offiziellen WM-Albums zu sein. Musik verbindet Menschen auf der ganzen Welt. Die Zusammenarbeit mit Anitta und Rema war deshalb eine grosse Ehre.“

„Ich habe eine sehr emotionale Beziehung zur WM“, betonte Anitta. „Ich komme schliesslich aus Brasilien und habe daher wundervolle Erinnerungen an dieses Turnier. Es ist etwas ganz Besonderes, mit ,Goals‘ gemeinsam mit LISA und Rema an dieser Geschichte mitzuschreiben. Ich bin für diese Chance sehr dankbar.“

Rema fügte hinzu: „Drei Kontinente, ein Track … die Verschmelzung unserer Sounds ist ein grosser Moment für die Musik auf der Weltbühne.“

Die Fans können die Energie von LISA, Anitta und Rema während der spektakulären US-Eröffnungsfeier am Freitag, 12. Juni, live im Los-Angeles-Stadion miterleben.

Nach der Veröffentlichung von „Lighter“, „Por Ella“, „Echo“ und „Illuminate“ präsentiert das offizielle Album der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ein weiteres Highlight aus der breit gefächerten Mischung internationaler Künstler und genreübergreifender Kooperationen, die die Energie, Vielfalt und Stimmung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ prägen werden.