Dank der digitalen Durchführung konnte der FIFA-Compliance-Gipfel dieses Jahr noch mehr Teilnehmer verzeichnen als in den Vorjahren am FIFA-Sitz und mit namhaften Rednerinnen und Rednern wie der ehemaligen US-Generalstaatsanwältin Loretta E. Lynch, Elia Yi Armstrong, der Direktorin des Ethikbüros des Sekretariats der Vereinten Nationen, FIFA-Präsident Gianni Infantino, FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura sowie Tomaž Vesel, dem Vorsitzenden der Audit- und Compliance-Kommission, aufwarten.

Der 3. FIFA-Compliance-Gipfel, an dem Governance- und Compliance-Experten aller Zeitzonen der Welt teilnahmen, erstreckte sich über eine ganze Woche. Nach verschiedenen Ansprachen am Eröffnungstag standen an den folgenden vier Tagen Seminare für die Mitgliedsverbände zu Good Governance auf dem Programm.