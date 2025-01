Was sind Video-Schiedsrichterassistenten?

Wie funktioniert das System?

Standort Das VAR-Team unterstützt den Schiedsrichter aus einem zentralen Video-Überprüfungsraum (VÜR), der sich bei der WM 2022 in Doha (Katar) befindet. Alle Kamerasignale der gastgebenden Rundfunkanstalt in den acht Stadien werden über ein Glasfasernetz in den VÜR übermittelt. Der Schiedsrichter auf dem Spielfeld ist in jedem Stadion über ein modernes, über Glasfaser verbundenes Kommunikationssystem mit dem VAR-Team verbunden. Positionierung der Kameras Das VAR-Team hat Zugriff auf 42 Übertragungskameras, acht davon Superzeitlupen- und vier Ultrazeitlupenkameras. Wiederholungen in Zeitlupe werden vor allem für objektive Entscheidungen genutzt, um zum Beispiel den Kontaktpunkt eines physischen Vergehens oder die Position eines Vergehens zu ermitteln. Für subjektive Beurteilungen werden dagegen Wiederholungen in Normalgeschwindigkeit verwendet, zum Beispiel für die Beurteilung der Intensität eines Vergehens oder zur Entscheidung, ob ein strafbares Handspiel vorliegt. Neben den Übertragungskameras hat das VAR-Team auch Zugang zu den Kamerasignalen, die für die halbautomatische Abseitstechnologie verwendet werden. Das VAR-Team hat Zugriff auf alle FIFA-Kamerasignale der gastgebenden Rundfunkanstalt, nicht aber wie bereits früher auf die Signale (unilaterale Kamerasignale) der Kameras, die von Medienrechtslizenznehmern installiert werden. Diese sind in der Regel auf das Team gerichtet, das der jeweilige Medienrechtslizenznehmer vertritt, und gehören nicht zum offiziellen Kameraplan der gastgebenden Rundfunkanstalt.