Worum geht es beim Fussballdaten-Ökosystem?

Wie funktioniert das Ökosystem?

Erhebung von Ereignisdaten (live) Jede Aktion auf dem Spielfeld wird aufgezeichnet. Dies umfasst auch Daten für jede Aktion während des Spiels, wie Pässe, Schüsse, Auswechslungen, Entscheidungen von Spieloffiziellen und vieles mehr. Mit der Liveaufzeichnung sollen schon wenige Sekunden nach der jeweiligen Aktion auf dem Spielfeld eine möglichst hohe Datenqualität und -vielfalt gewährleistet werden. Zu diesem Zweck wird die Liveaufzeichnung in verschiedene operative Schritte unterteilt, womit verschiedene Datenebenen entstehen. Erfahrene Analysten – sogenannte Sprecher – konzentrieren sich im Stadion voll auf das Geschehen auf dem Spielfeld und leiten die Informationen an sogenannte Redakteure weitere, die die Informationen ins System eingeben. Die Sprecher übersetzen die Aktionen auf dem Spielfeld in eine einfache und flüssige Sprache, damit die Redakteure alle Informationen fortlaufend ins System eingeben und die Daten live an die Datenempfänger übermitteln können. Neben dem Sprecher und dem Redakteur kommen bis zu zwei Livebeobachter zum Einsatz, die die gesammelten Livedaten kontrollieren und eine zweite Datenebene mit zusätzlichen Informationen erheben. Während die wichtigsten Liveinformationen direkt vom Sprecher erfasst werden, fügen die beiden Livebeobachter auf der höchsten Ebene der Datenerhebung weitere Informationen zu diesen Ereignissen hinzu. Erhebung von Positionsdaten Zur Erhebung von Positionsdaten (x- und y-Koordinaten) aller Spieler, des Schiedsrichters und des Balls wird in allen acht Stadien ein topmodernes optisches Aufzeichnungssystem installiert, das auf den Zentimeter genau mehrere Spielerpositionen pro Sekunde erfasst. Anhand dieser Daten können nicht nur die Spielerposition, sondern auch die Geschwindigkeit, die Distanz und die Spielrichtung aufgezeichnet werden. Dank diesen Daten erhalten Sportanalysten weitere wichtige Aufschlüsse zur Optimierung der physischen und taktischen Leistung. Fussballdatenplattform Die FIFA stellt allen massgebenden Interessengruppen, insbesondere den an der WM teilnehmenden Teams, Trainern, Spielern und Medienvertretern, eine eigene Plattform für die Daten- und Videoanalyse zur Verfügung. Diese Plattform dient in erster Linie dazu, Daten aus verschiedenen Quellen schlüssig und nutzerfreundlich aufzubereiten und als zentrale FIFA-Quelle für Leistungsdaten zu fungieren.