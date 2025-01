Was ist das?

Wie funktioniert’s?

Bei der neuen Technologie kommen zwölf unter dem Stadiondach montierte Kameras zum Einsatz, die den Ball sowie bis zu 29 Datenpunkte jedes Spielers 50 Mal pro Sekunde erfassen und so deren genaue Position auf dem Spielfeld berechnen. Die 29 erfassten Datenpunkte umfassen alle Glieder und Extremitäten, die für Abseitsentscheidungen massgebend sind. Der offizielle Spielball von adidas für die WM 2022 (al-Rihla) liefert mit einem eingebauten Sensor für inertiale Messdaten (IMU) ein weiteres wichtiges Element, um enge Abseitssituationen zu erkennen. Der Sensor im Herzen des Balls übermittelt 500 Mal pro Sekunde Balldaten an den Video-Überprüfungsraum, wodurch sich der Moment der Ballabgabe genau erkennen lässt. Dank der Kombination von Gliedmassen- und Ballortungsdaten sowie der Anwendung künstlicher Intelligenz sendet die neue Technologie den Video-Spieloffiziellen im Video-Überprüfungsraum jeweils eine automatische Abseitswarnung, wenn der Ball von einem Angreifer angenommen wird, der zum Zeitpunkt der Ballabgabe durch einen Mitspieler im Abseits war. Ehe die Video-Spieloffiziellen den Schiedsrichter auf dem Spielfeld informieren, überprüfen sie die vorgeschlagene Entscheidung, indem sie den automatisch ausgewählten Zeitpunkt der Ballabgabe und die Abseitslinie, die anhand der berechneten Positionen der Gliedmassen des Spielers automatisch erstellt wurde, manuell kontrollieren. Dies geschieht binnen Sekunden, womit Abseitsentscheidungen schneller und präziser gefällt werden können. Nach der Bestätigung der Entscheidung durch den Schiedsrichter auf dem Spielfeld werden dieselben Datenpunkte, die für die Entscheidung genutzt wurden, zu 3-D-Animationen aufbereitet, die die Position der Gliedmassen des Spielers zum Zeitpunkt der Ballabgabe perfekt veranschaulichen. Diese 3-D-Animationen, die stets die bestmöglichen Perspektiven für eine Abseitssituation zeigen, werden danach auf der Grossleinwand im Stadion eingeblendet und an die FIFA-Sendepartner übermittelt, damit alle Zuschauer möglichst transparent informiert werden.