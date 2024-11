Auslosung der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ am 5. Dezember in Miami

Vergabe des letzten Startplatzes am 30. November bei historischem Finale der CONMEBOL Libertadores

Am Donnerstag, 5. Dezember 2024, werden in Miami (USA) die Gruppen mit den 32 besten Klubs der Welt für die erste FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ ausgelost.

Bis zur Auslosung in Miami werden alle 32 Klubs der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ feststehen. Der letzte Startplatz wird am Samstag, 30. November, beim rein brasilianischen Finale der CONMEBOL Libertadores zwischen Clube Atlético Mineiro und Botafogo de Futebol e Regatas in Buenos Aires (Argentinien) vergeben.