FIFA benennt 12 Stadien als Austragungsorte der legendären FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™

Krönung der FIFA Klub-Weltmeister im MetLife-Stadion in New York/New Jersey am 13. Juli 2025

Startschuss für 29 unvergessliche Tage mit internationalem Vereinsfussball am Sonntag, den 15. Juni 2025

Die FIFA hat die 12 US-amerikanischen Stadien bestätigt, in denen bei der neu aufgelegten FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ die 32 besten Vereine der Welt miteinander um den offiziellen Titel des FIFA Klub-Weltmeisters kämpfen.

Das Turnier beginnt am Sonntag, den 15. Juni 2025, das Endspiel findet am Sonntag, den 13. Juli 2025, im MetLife Stadium in New York New Jersey statt. Das Finale der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ findet dort nur gut ein Jahr vor dem Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ statt.

Dazu kommen elf weitere Spielstätten: das Mercedes-Benz-Stadion in Atlanta, das Bank-of-America-Stadion in Charlotte), das TQL-Stadion in Cincinnati, das Rose-Bowl-Stadion in Los Angeles, das Hard-Rock-Stadion in Miami, der GEODIS-Park in Nashville, das Camping-World-Stadion in Orlando, das Inter&Co-Stadion in Orlando, das Lincoln Financial Field in Philadelphia, das Lumen Field in Seattle sowie das Audi Field in Washington, D.C.

Die zwölf Stadien für die historische FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ Previous 01 / 12 Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 02 / 12 Bank of America Stadium (Charlotte) 03 / 12 TQL Stadium (Cincinnati) 04 / 12 Rose Bowl Stadium (Los Angeles) 05 / 12 Hard Rock Stadium (Miami) 06 / 12 GEODIS Park (Nashville) 07 / 12 MetLife Stadium (New York New Jersey) 08 / 12 Camping World Stadium (Orlando) 09 / 12 Inter&Co Stadium (Orlando) 10 / 12 Lincoln Financial Field (Philadelphia) 11 / 12 Lumen Field (Seattle) 12 / 12 Audi Field (Washington, D.C.) Next

„Der Fussball ist die beliebteste Sportart weltweit, und 2025 läuten wir ein neues Zeitalter des Vereinsfussballs ein: Die FIFA hält dann hier in den USA die grösste und umfassendste globale Vereinsmeisterschaft ab, die so gut wie keine andere Klub-Weltmeisterschaft davor die sportlichen Verdienste der teilnehmenden Teams abbildet.“, so der FIFA-Präsident, der die Auswahl der Stadien beim Global Citizen Festival im Central Park von New York bekanntgab. Er nutzte die Gelegenheit, um auch gleich die vierjährige Zusammenarbeit der FIFA mit Global Citizen anzusprechen. Die Initiative soll Fussballfans weltweit mobilisieren, um den Ärmsten der Armen zu helfen und Millionen von Kindern Zugang zu Bildung zu geben.

Gianni Infantino erklärte weiter: „Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 spielt sich in 12 fantastischen Stadien ab, in denen 32 Akteure der besten Vereine weltweit ein neues Kapitel der Fussballgeschichte schreiben.“ „Dieser neue FIFA-Wettbewerb ist ein Paradebeispiel für gelebte Solidarität und Inklusion im Vereinsfussball. Die besten Vereine aus Afrika, Asien, Zentral- und Nordamerika sowie Ozeanien bekommen bei dieser fantastischen neuen Weltmeisterschaft die Gelegenheit, gegen die Top-Teams Europas und Südamerikas anzutreten. Das wird dem Vereinsfussball und der Talententwicklung weltweit einen enormen Schub verleihen.

„Hier geht es darum, den Menschen, die am meisten darauf angewiesen sind, Chancen und neue Hoffnung zu geben. Für die Stars der Fussballwelt geht es aber auch darum, ihren internationalen Ruf auszubauen und mit fussballerischen Leistungen zu glänzen. Ich möchte mich bei allen Beteiligten bedanken. Die FIFA kämpft gegen Diskriminierung und für Inklusion. Das ist der neue Geist der brandneuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft.

„Es ist eine grosse Ehre für mich, beim Global Citizen Festival hier in New York vor so einer riesigen energiegeladenen Menschenmenge dieses bedeutende Turnier ankündigen zu dürfen. Die Fans der 32 teilnehmenden Vereine werden bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft eine ganz ähnliche elektrisierende Atmosphäre schaffen und die Stimmung hinaus in alle Welt tragen“, meinte der FIFA-Präsident abschliessend.

Erklärvideo für die neue FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ 01:58

Die Auslosung ist auf Dezember festgesetzt. Im Bund der 32 besten Teams fehlen nur noch zwei Mannschaften: ein Team aus Südamerika, und eines aus dem Gastgeberland. Bei der Auslosung werden die 32 weltbesten Vereine in acht spannende Vierergruppen unterteilt. Weitere Informationen dazu folgen in Kürze. Der Spielplan des Turniers soll kurz nach der Ziehung veröffentlicht werden.